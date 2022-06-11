Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı

11.06.2022 14:59

Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı -Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gündeme taşıdığı, kapanan köy okullarının yeniden açılması fikri Gazi köyü sakinlerini heyecanlandırdı.

Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı

-Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gündeme taşıdığı, kapanan köy okullarının yeniden açılması fikri Gazi köyü sakinlerini heyecanlandırdı.

SİVAS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gündeme taşıdığı, kapanan köy okullarının yeniden açılması fikri Gazi köyü sakinlerini heyecanlandırdı, köy sakinleri 2022-2023 Eğitim Öğretim sezonunda köylerinde yıkılan okullarının yeniden inşa edilmesini istiyor.

Sivas Merkez'e 39 kilo metre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde geçmişte eğitim-öğretim verilen Gaziköy İlk ve Ortaokulu, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile 2020 yılında yıkılmıştı. Okulda eğitim gören 70'e yakın öğrenci ise taşımalı eğitim sistemi ile çevre okullara nakledildi. Öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim ve öğretimlerine 16 km uzaklıkta ki Çeltek köy okulunda devam etmek zorunda kaldı. Öğrenciler, Sivas'ın zorlu Kış şartlarında eğitim ve öğretim görebilmek için bin bir zorlukla karşılaştı. Yıkılan okulun yerine yenisinin yapılması planlanmış olsa da bir türlü inşaatı başlamadı.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesiyle artık öğrenci sayısına bakılmaksızın nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ilkokul eğitimi verilebileceğinin açıklanması, Gazi köyü sakinlerini umutlandırdı. Gazi köyü halkı ve öğrenciler önümüzdeki yeni eğitim öğretim yılına, yaz döneminde köylerinde inşa edilecek yeni okulda girmek istiyor.

"Kışın büyük sıkıntılar çekiyoruz"

Köy Muhtarı Osman Yıldırım, öğrencilerin kış aylarında sıkıntı yaşadığını belirterek, "Öğrenciler taşımalı olarak Çeltek köyüne gidiyor. Özellikle kışın büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Servisler çıkmadığı için traktörler ile yol açtığım oldu. Yetkililerle görüştüğümde yapılacak diyorlar fakat herhangi bir gelişme olmadı. Okulumuzun ihalesi yapılmıştı, fakat pahalılıktan dolayı ihalenin fes olduğunu söylediler. Yetkililerden okulumuzun yapılması için gerekenlerin yapılmasını arz ederim. Kışın zor günlerde talebeler ağlayarak gitti" dedi.

Yollar kapandı, servisler köye ulaşmadı

Taşımalı öğretim gören Emirhan Demir, kar yağdığında servislerin köylerine ulaşamadığını belirterek, "Sabah 6 de kalkıp çeltek köyüne okula gidiyoruz. Hiç memnun değiliz, çünkü sabahları iştahımız olmuyor, sınavlarda kafamız çalışmıyor. Servisle giderken bazen yer olmadığı için ayakta gitmek zorunda kalıyoruz. Köyümüze okulumuzu yeniden yapmalarını istiyoruz. Okula gidene kadar ayaklarımız ağrıyor. 20-25 dakikada serviste sıkışarak gidiyoruz. Kışında soğukta bekliyoruz, servisler bazen gelemiyor." şeklinde konuştu.

Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı
Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı
Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı
Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı
YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da burs desteği tanıtımında konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa'da burs desteği tanıtımında konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa Kuran ve El Yazmaları Müzesi'ni gezdi Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa Kuran ve El Yazmaları Müzesi'ni gezdi
Kaynak: İHA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:06:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement