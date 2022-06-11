Bakan Özer'in Gazi köyünü heyecanlandırdı

-Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gündeme taşıdığı, kapanan köy okullarının yeniden açılması fikri Gazi köyü sakinlerini heyecanlandırdı.

SİVAS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gündeme taşıdığı, kapanan köy okullarının yeniden açılması fikri Gazi köyü sakinlerini heyecanlandırdı, köy sakinleri 2022-2023 Eğitim Öğretim sezonunda köylerinde yıkılan okullarının yeniden inşa edilmesini istiyor.

Sivas Merkez'e 39 kilo metre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde geçmişte eğitim-öğretim verilen Gaziköy İlk ve Ortaokulu, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesi ile 2020 yılında yıkılmıştı. Okulda eğitim gören 70'e yakın öğrenci ise taşımalı eğitim sistemi ile çevre okullara nakledildi. Öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim ve öğretimlerine 16 km uzaklıkta ki Çeltek köy okulunda devam etmek zorunda kaldı. Öğrenciler, Sivas'ın zorlu Kış şartlarında eğitim ve öğretim görebilmek için bin bir zorlukla karşılaştı. Yıkılan okulun yerine yenisinin yapılması planlanmış olsa da bir türlü inşaatı başlamadı.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesiyle artık öğrenci sayısına bakılmaksızın nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ilkokul eğitimi verilebileceğinin açıklanması, Gazi köyü sakinlerini umutlandırdı. Gazi köyü halkı ve öğrenciler önümüzdeki yeni eğitim öğretim yılına, yaz döneminde köylerinde inşa edilecek yeni okulda girmek istiyor.

"Kışın büyük sıkıntılar çekiyoruz"

Köy Muhtarı Osman Yıldırım, öğrencilerin kış aylarında sıkıntı yaşadığını belirterek, "Öğrenciler taşımalı olarak Çeltek köyüne gidiyor. Özellikle kışın büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Servisler çıkmadığı için traktörler ile yol açtığım oldu. Yetkililerle görüştüğümde yapılacak diyorlar fakat herhangi bir gelişme olmadı. Okulumuzun ihalesi yapılmıştı, fakat pahalılıktan dolayı ihalenin fes olduğunu söylediler. Yetkililerden okulumuzun yapılması için gerekenlerin yapılmasını arz ederim. Kışın zor günlerde talebeler ağlayarak gitti" dedi.

Yollar kapandı, servisler köye ulaşmadı

Taşımalı öğretim gören Emirhan Demir, kar yağdığında servislerin köylerine ulaşamadığını belirterek, "Sabah 6 de kalkıp çeltek köyüne okula gidiyoruz. Hiç memnun değiliz, çünkü sabahları iştahımız olmuyor, sınavlarda kafamız çalışmıyor. Servisle giderken bazen yer olmadığı için ayakta gitmek zorunda kalıyoruz. Köyümüze okulumuzu yeniden yapmalarını istiyoruz. Okula gidene kadar ayaklarımız ağrıyor. 20-25 dakikada serviste sıkışarak gidiyoruz. Kışında soğukta bekliyoruz, servisler bazen gelemiyor." şeklinde konuştu.