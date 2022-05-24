Bakan Özer, İngiltere'de Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı'yla görüştü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere'nin Okullardan Sorumlu Devlet Bakanı Robin Walker'la bir araya geldi.

Dünya Eğitim Forumu'na katılmak için Londra'da bulunan Özer, görüşmede Türkiye'de eğitim alanında yaşanan gelişmeleri aktardı.

Bakanlık olarak en fazla ağırlık verdikleri konulardan birinin okullaşma oranını artırmak olduğuna işaret eden Özer, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında en önemli alanı okul öncesi eğitim olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin yükseköğretimde okullaşma oranını artırdığını, ancak okul öncesinde istenilen hedefe henüz ulaşılamadığını kaydeden Özer, "Okul öncesi, bilişsel eğitimi de artıran önemli alanlardan biri. Yatırım maliyeti en düşük ama uzun vadede getirisi en yüksek alanlardan biri." dedi.

2022 sonuna kadar 4-5 yaşta okullaşma oranlarını yüzde 100'e ulaştırmak için her türlü yatırımı yaptıklarını vurgulayan Bakan Özer, mesleki eğitimde de Türkiye'nin kapasitesinin çok güçlü olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, çırak ve kalfa sayısını yıl sonuna kadar 1 milyona ulaştırmaya çalıştıklarını, 6 ayda bunda yüzde 50'lik bir gelişme kaydettiklerini vurguladı.

Öğrencilerin Kovid-19 sürecindeki eksiklerini telafi etmek için matematik ve yabancı dilde yaz okulları açacaklarını aktaran Özer, gelecek dönem 1500 yüksek lisans ve doktora öğrencisini İngiltere'ye gönderme konusunda iş birliğinin artırılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Bakan Walker da, Özer'in değindiği hususların kendilerinin de gündeminde olduğunu, erken yaşlardaki eğitim ve çocuk bakımının bu alanda büyük bir fark yaratabileceğini dile getirdi.

İngiltere'de lise eğitimi sonrası yapılan GCSE sınavında başarının yüzde 48 olduğunu, bunu yüzde 90'a ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Walker, dil öğretimine kendilerinin de önem verdiğini anlattı.

Walker, Brexit sonrası uluslararası öğrencileri çekmek için bir hedef belirlediklerini, İngiltere ve Türkiye arasında eğitim alanında potansiyelin değerlendirilmesinde fayda olduğunu vurguladı.