Bakan Özer, Erzurum'da "Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda konuştu: (3)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm okulların ihtiyaçlarını karşılayıp önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlıklı olacaklarını belirtti.

Bakan Özer, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda, eğitim hazırlıklarına bu yıl erken başladıklarını söyledi.

Bu yıl okulların ihtiyaçlarını, küçük onarımlarından büyük onarımlarına ve donatımlarına kadar hızla gidermek istediklerini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Çünkü yıllardan beri bu ülkede eğitimle ilgili şöyle bir sıkıntı var, 'Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz. Okul aile birliklerini ve farklı mekanizmaları devreye sokuyor karşılamaya çalışıyor'. Bu kadar yatırımı yapan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan niye aciz hale gelsin. İşte biz bu sene bunu göstereceğiz. Tüm okullarımızın ihtiyaçlarını bizzat karşılayıp daha önce karşıladığımız gibi önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlığımızı şimdiden yapacağız."

Bakan Özer, daha önceden hep Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara doğrudan bütçe gönderilirken, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara ise gönderilmediğini kaydetti.

Kendilerinin artık anaokuluna, ilkokula ve ortaokula da bütçe göndermeye başladıklarını anlatan Özer, "Çünkü çoğu zaman bütçeyi göndermemize rağmen zaman zaman bütçenin aktarılmasında sıkıntılar yaşandığını ve farklı kaynaklarda kullanıldığını gördük. Hiç kimseyi kirletmeden, doğrudan alıcısı kimse, kimin ihtiyacı varsa ihtiyacı fazla olana fazla gönderecek şekilde tüm okullarımıza bütçelerimizi göndermeye başladık." dedi.

"Yardımcı kaynaklar ücretsiz gönderilecek"

Okulların rahat bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabileceğine işaret eden Özer, ülkede hiç kimseden devlet okullarına kayıt için bağış alınamayacağını vurguladı.

Ücretsiz ders kitabı uygulamasından da bahseden Özer, "Biz nasıl yardımcı kaynaklarla ilgili yıllardan beri kronik olan problemleri çözdüysek, çocuklarımıza yardımcı kaynağı ücretsiz olarak gönderdiysek ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında masaların üzerine sadece ücretsiz ders kitaplarını değil ücretsiz yardımcı kaynakları da nasıl göndereceksek, okullarımızın da tüm ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Biz el ele vererek burada farklı başarı hikayeleri oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, Bakanlık olarak öğrencilerin çok daha rahat ortamlarda çalışabilmesi için her türlü imkanı seferber edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes mesleki eğitime ölü muamelesi yapıyordu ve 'ne olacak bunun hali' diyordu. Şimdi 'mesleki eğitimi durdurun' diyorlar, 'yeter, mesleki eğitim, üretimle bu kadar içli dışlı olmasın' demeye başladılar. Diğer alanlar da aynı şekilde. Bu ülkenin güzel hikayelere ihtiyaçları var ve en fazla ihtiyaç duyduğu şeyde eğitimde güzel hikayeler. İnşallah sizlerle el ele vererek ülkemize bu güzel hikayeleri birlikte yaşatacağız. Eğitimimizi çok daha güzel noktalara taşıyacağız ve artık küçük şeylerden şikayet eden bir eğitim sistemi değil yeni projelerin konuşulduğu, yeni atılımların ve açılımların sürekli müzakere edildiği bir eğitim sistemini çok daha güçlü ve yaygın hale getirmek için mesafe alacağız."

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Bakan Özer'e hediye takdim ettiği program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Bakan Özer, toplantı öncesinde salon girişinde Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı yağlı boya resim sergisini gezdi ve resim öğretmeni Dilek Teber'in yaptığı Atatürk portresini alarak Bakanlığa asacağını söyledi.

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğretmenler katıldı.

(Bitti)