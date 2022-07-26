Bakan Özer, Erzurum'da "Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda konuştu: (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer, Erzurum'da "Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda konuştu: (3)

26.07.2022 17:21

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm okulların ihtiyaçlarını karşılayıp önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlıklı olacaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm okulların ihtiyaçlarını karşılayıp önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlıklı olacaklarını belirtti.

Bakan Özer, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda, eğitim hazırlıklarına bu yıl erken başladıklarını söyledi.

Bu yıl okulların ihtiyaçlarını, küçük onarımlarından büyük onarımlarına ve donatımlarına kadar hızla gidermek istediklerini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Çünkü yıllardan beri bu ülkede eğitimle ilgili şöyle bir sıkıntı var, 'Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz. Okul aile birliklerini ve farklı mekanizmaları devreye sokuyor karşılamaya çalışıyor'. Bu kadar yatırımı yapan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan niye aciz hale gelsin. İşte biz bu sene bunu göstereceğiz. Tüm okullarımızın ihtiyaçlarını bizzat karşılayıp daha önce karşıladığımız gibi önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlığımızı şimdiden yapacağız."

Bakan Özer, daha önceden hep Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara doğrudan bütçe gönderilirken, Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullara ise gönderilmediğini kaydetti.

Kendilerinin artık anaokuluna, ilkokula ve ortaokula da bütçe göndermeye başladıklarını anlatan Özer, "Çünkü çoğu zaman bütçeyi göndermemize rağmen zaman zaman bütçenin aktarılmasında sıkıntılar yaşandığını ve farklı kaynaklarda kullanıldığını gördük. Hiç kimseyi kirletmeden, doğrudan alıcısı kimse, kimin ihtiyacı varsa ihtiyacı fazla olana fazla gönderecek şekilde tüm okullarımıza bütçelerimizi göndermeye başladık." dedi.

"Yardımcı kaynaklar ücretsiz gönderilecek"

Okulların rahat bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabileceğine işaret eden Özer, ülkede hiç kimseden devlet okullarına kayıt için bağış alınamayacağını vurguladı.

Ücretsiz ders kitabı uygulamasından da bahseden Özer, "Biz nasıl yardımcı kaynaklarla ilgili yıllardan beri kronik olan problemleri çözdüysek, çocuklarımıza yardımcı kaynağı ücretsiz olarak gönderdiysek ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında masaların üzerine sadece ücretsiz ders kitaplarını değil ücretsiz yardımcı kaynakları da nasıl göndereceksek, okullarımızın da tüm ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Biz el ele vererek burada farklı başarı hikayeleri oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, Bakanlık olarak öğrencilerin çok daha rahat ortamlarda çalışabilmesi için her türlü imkanı seferber edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes mesleki eğitime ölü muamelesi yapıyordu ve 'ne olacak bunun hali' diyordu. Şimdi 'mesleki eğitimi durdurun' diyorlar, 'yeter, mesleki eğitim, üretimle bu kadar içli dışlı olmasın' demeye başladılar. Diğer alanlar da aynı şekilde. Bu ülkenin güzel hikayelere ihtiyaçları var ve en fazla ihtiyaç duyduğu şeyde eğitimde güzel hikayeler. İnşallah sizlerle el ele vererek ülkemize bu güzel hikayeleri birlikte yaşatacağız. Eğitimimizi çok daha güzel noktalara taşıyacağız ve artık küçük şeylerden şikayet eden bir eğitim sistemi değil yeni projelerin konuşulduğu, yeni atılımların ve açılımların sürekli müzakere edildiği bir eğitim sistemini çok daha güçlü ve yaygın hale getirmek için mesafe alacağız."

Erzurum Valisi Okay Memiş'in Bakan Özer'e hediye takdim ettiği program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Bakan Özer, toplantı öncesinde salon girişinde Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı yağlı boya resim sergisini gezdi ve resim öğretmeni Dilek Teber'in yaptığı Atatürk portresini alarak Bakanlığa asacağını söyledi.

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğretmenler katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin banka promosyonu 25 bin 500 liraya çıkartıldı Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personelinin banka promosyonu 25 bin 500 liraya çıkartıldı MEB merkez teşkilatı personeli banka promosyonu, 25 bin 500 TL'ye yükseltildi MEB merkez teşkilatı personeli banka promosyonu, 25 bin 500 TL'ye yükseltildi Erzurum'da Cumhuriyet coşkusu Erzurum'da Cumhuriyet coşkusu

milli eğitim bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Özer, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, Erzurum'da 'Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:52 Yunanistan'ın saldırgan tavrı bitmiyor! Miçotakis, Ankara'nın Libya ile olan anlaşmasını ABD'ye şikayet etti
11:40 Ünlü yorumcu Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne tepki vereceğini şaşırdı
11:39 Etek giyip otobüse binen kadına akılalmaz taciz! İzleyenler sinirden deliye döndü
11:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasına ilk yorum: Biz insanlığa hizmet için gayrete devam edeceğiz
11:33 Kiev karanlık bir güne uyandı! Rus ordusu kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle yok etti
11:31 Dünyanın en zehirli yılanı İsveç'te kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha belirlenemedi
11:25 Nüfus müdürlüğü randevusuna gitmeyenler, 2 hafta yeni randevu alamayacak
11:11 Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı krizi! Destekleyenleri alkışlayan oyuncu Merve Dizdar'a tepki yağıyor
11:08 1930'da çekildiği öne süren fotoğraf tartışma konusu oldu: İşte bu zaman yolculuğunun kanıtı
10:59 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,62 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 12:52:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Özer, Erzurum'da "Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı"nda konuştu: (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement