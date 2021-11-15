BAKAN ÖZER, İSTANBUL HAVALİMANI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ arasında imzalanan protokolle 2021-2022 eğitim öğretim yıkında açılan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Havalimanı yerleşkesi içerisinde yer alıyor. Bakan Özer, ziyaretinde şunları kaydetti: "2021-2022 eğitim öğretim yılında 'uçak bakım alanı'nda İngilizce hazırlık + 4 yıl şeklinde kurguladığımız okulumuza 30 öğrenci alarak eğitim öğretime başladık. Büyük bir teveccüh gören okulumuz için gelecek yıllardan itibaren de 'ulaştırma hzmetleri alanı, sivil havacılık alanı ile yiyecek hizmetleri alanı' gibi havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan tüm istihdam alanlarına yönelik bölümlerin açılması için çalışmalara başladık. Ayrıca İstanbul Havalimanı yerleşkesi içine anaokulu açılmasını da gündemimize aldık. " Bakan Özer, ziyarette Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri eşliğinde İngilizce eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileriyle sohbet etti ve onlara hediye verdi, ayrıca "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında açılan okul kütüphanesini de gezdi. Özer'e ziyaretinde, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı eşlik etti.