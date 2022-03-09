Son dakika haber... Bakan Özer: "Kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti" - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Özer: "Kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti"

09.03.2022 16:56
Son dakika haber... Bakan Özer: "Kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti"

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2014 yılı itibarıyla kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2014 yılı itibarıyla kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti. Son 19 yılda Türkiye eğitimde kitleselleşme, evrenselleşme evresine girerken bunun en kazançlı olanları kız çocuklarımız ve kadınlarımız oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık tarafından MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Programı'na katıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce öğretmenin de dahil olduğu program, konu hakkında bilgiler yansıtan bir video gösterimiyle başladı. Programda konuşan Bakan Özer, son 19 yılda Türkiye'nin eğitimde kitleselleşme, evrenselleşme evresine girerken bunun en kazançlı olanlarının kız çocukları ve kadınlar olduğuna değinerek, "2000'li yıllarda ortaöğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı yüzde 37 idi, bugün yüzde 88. Yükseköğretim çok daha dramatik. Yükseköğretimdeki kadınlarımızın okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 11 seviyesinde, bugün yüzde 48. 2014 yılı itibarıyla kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti. Son 19 yılda Türkiye eğitimde kitleselleşme, evrenselleşme evresine girerken bunun en kazançlı olanları kız çocuklarımız ve kadınlarımız oldu. Rekabet ettiğimiz ülkeler 70 yıldan beri erişim sorunlarıyla değil eğitimin kalitesini artırma, 21'inci yüzyıl becerileriyle sermayelerini donatmayla uğraşıyorlar" dedi.

"ONUN İÇİN KARARLI BİR ŞEKİLDE OKULLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Okul yöneticilerini hiç yalnız bırakmayacaklarını, sürekleri eğitimler vereceklerini açıklayan Özer, okulların maddi ihtiyaçlarını Bakanlık olarak takip ettiklerini söyledi. Özer, "Okul en önemli ortam. Bakanlıkta istediğiniz eğitim politikasını geliştirin, istediğiniz vetöreyi kamuoyunda paylaşın, istediğiniz güzel ifadeleri kullanın. Eğer o geliştirilen politikalar okula sirayet etmiyorsa, okul yöneticisi sahiplenmiyorsa o politikanın yeşerme ihtimali yok. Bakanlık hakikaten proje çöplüğüdür. Hiçbir bakanın haddine değildir ki yeni bir şey yaptığını iddia etsin. Eğer bakanlığın raflarına bakarsan mutlaka o daha önce denenmiştir ama farklı isimlerle denenmiştir. Onun için kararlı bir şekilde okullarımızın yanında olacağız. Okul yöneticilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız, sürekli eğitimler vereceğiz ve bugünkü program kapsamında da tüm okul yöneticilerimiz için yaklaşık 120 saatlik bir eğitim programını hazırladık, yarın itibarıyla yürürlüğe sokuyoruz. Okul yöneticileri, okul aile birlikleriyle, velilerle maddi ilişki kurmasını istemiyoruz. Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını para taleplerini bire bir bakanlık olarak takip ediyoruz. Artık okul yöneticilerimizin istediği tüm bütçeyi verimli bir şekilde kullanarak tüm okullarımıza ulaştıracağız" diye konuştu.

Program kapsamında Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural da birer konuşma yaptı.

ÖĞRETMENLER VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen eğitimlerinde farklı yaklaşımları benimseyerek eğitim sisteminin yapı taşları olan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin niteliğini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla mesleki gelişim topluluğu, öğretmen-yönetici hareketlilik programları ve okul temelli mesleki gelişim çalışmaları başlatıldı. Okul Temelli Mesleki Gelişim okula özgü mesleki gelişim ihtiyacının okul bünyesinde karşılandığı hizmet içi eğitim faaliyeti, Mesleki Gelişim Toplulukları ise öğretmenlerin uygulamadan ve birbirlerinden öğrenerek ilerledikleri uygulama temelli bir hizmet içi eğitim faaliyetidir. Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı, başarısı ya da uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması için düzenlenen ziyaret programlarıdır. Okul yöneticilerinin mesleki gelişimine yönelik 120 saatlik eğitim programı hazırlanmış olup, eğitimler 14 Mart tarihinde başlayacak. MEB tarafından merkezi ve mahalli eğitimlerle okul yöneticilerinin tamamının 120 saatlik eğitimlerden geçirilmesi hedeflenirken, okul yöneticilerine yönelik çevrimiçi eğitimler hazırlanarak ÖBA üzerinden tüm okul yöneticilerine açılacak.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Sadettin Aliusta-İHA)

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Öğretmen, Okul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bakan Özer: 'Kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Özer: "Kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranları erkekleri geçti" - Son Dakika
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