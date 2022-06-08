Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı

08.06.2022 17:59
Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı

Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptıKARS Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi'nin açılışını yaptı.

Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı

KARS Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi'nin açılışını yaptı.

Bir takım programlara katılmak üzere Kars'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kağızman'da yapımı tamamlanan Ahmet Arslan Fen Lisesi'nin açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Özer, Milletini seven bir gençlik istediklerini söyledi.

Özer, "Milletini seven, milletinin değerleriyle barışık, onları işselleştirmiş bir gençlik olmasını istiyoruz" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir lisede gençlerin sınıfta Kur-anı Kerim'i top yerine kullanıp oyun oynayan gençleri kınayan Bakan Özer, "Biz eğitim sisteminde böyle bir genç istemiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. ve bunun çok istisnai bir durum olduğunu, olağanüstü bir durum olduğuna inanıyoruz. Bunun yaygın bir durum olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değil. Biz sadece kendi kutsal kitaplarımıza değil, diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan bir gençlik yetiştiriyoruz. İnşallah bu duygu bu davranışlar tüm okullarımızda yaygınlaşacak. Tüm okullarımızı tek tek tüm yöneticilerimizle birlikte yeniden masaya yatıracağız. ve geleceğin Türkiye'sinde yer alacak, devletiyle, milletiyle barışık bir gençliğin tüm okullarımızda yetişmesi için gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ahmet Arslan Fen Lisesi'nin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan okul Bakan Özer ve beraberindekiler tarafından gezildi. Ahmet Arslan Fen Lisesi'nin açılışına Bakan Özer, Vali/Belediye Başkan Yardımcısı Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı
Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı
Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı
Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ahmet Arslan, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Kağızman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, Kağızman'da Fen Lisesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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