Bakan Özer, "Karabük'te 2022 yılı yatırım bütçesini 550 milyon TL'ye çıkarmış oluyoruz" - Son Dakika
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Bakan Özer, "Karabük'te 2022 yılı yatırım bütçesini 550 milyon TL'ye çıkarmış oluyoruz"

28.04.2022 09:37
Bakan Özer, "Karabük'te 2022 yılı yatırım bütçesini 550 milyon TL'ye çıkarmış oluyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim alanında Karabük'e yapılan yatırımlara 250 milyon TL destek sağlayarak yatırım bütçesini 550 milyon TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim alanında Karabük'e yapılan yatırımlara 250 milyon TL destek sağlayarak yatırım bütçesini 550 milyon TL'ye çıkardıklarını açıkladı.

Bir takım ziyaretler için Karabük'e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilikte İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'tan eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Karabük'te güçlendirme, yıkım yapılma ve yeni eğitim binaları yapılması ile ilgili 2022 yılında 300 milyon TL'lik yatırımımız var. Bugünkü değerlendirme toplantımızda Karabük'ün eğitim kapasitesini güçlendirmek ve kalitesini artırmak adına 250 milyon TL'lik ilave yatırım bütçesini vermiş oluyoruz. Dolayısıyla 550 milyon TL'ye çıkarmış oluyoruz. Bu yatırımların Karabük'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karabük'te öncülüğü anaokullarına verdiklerini belirten Özer, "Karabük'e 6 tane yeni anaokulu yapacağız. Bir tanesi özel eğitim anaokulu olacak. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak Karabük'ün talep etmiş olduğu yatırımların tamamını karşılamış olacağız. En öncelikli verdiğimiz alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitimdeki erişim alanlarını artırmak ve erişimi kolaylaştırmak. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız. 40 bin tane sınıf yapacağız. Çocuklarımız ilkokula gelmeden önce anaokullarında okullara hazır olarak çok daha güzel bir eğitime kavuşma imkanına erişebilecek" diye konuştu.

Özer, ihtiyaç olduğu için özel eğitim okulu yapmaya karar verdiklerini kaydetti.

(Rıdvan Bostancı - Fatih Ünlü-İHA)

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milli eğitim bakanlığı, Türk Lirası, Yatırım, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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