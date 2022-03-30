Bakan Özer, kendisine mektup gönderen kardeşleri okullarında ziyaret etti - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya üzerinden kendisine mektup göndererek okullarına davet eden Mehmet Eymen İspir ve down sendromlu kardeşi Ali Kerem İspir'i ziyaret etti.

Bakan Özer'e, down sendromlu kardeşi Ali Kerem'le 1,5 milyon özel gereksinimli birey ve aileleri adına sosyal medya aracılığıyla mektup gönderen 10 yaşındaki Mehmet Eymen İspir, kendisini okullarına davet etti. Özer de İspir'e mektupla yanıt vererek, davetine katılacağını belirtti.

Bu kapsamda Özer, eşi Nebahat Özer'le İspir kardeşlerin eğitim gördüğü Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu'na gitti. Ali Kerem'in öğrencisi olduğu 1-B sınıfına da konuk olan Özer, İspir, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle sohbet etti.

Buluşmanın kendisini ve kardeşini çok mutlu ettiğini belirten Mehmet Eymen, Bakan Özer'e "Mektubuma cevap verdiğiniz ve buraya kadar geldiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim." dedi.

Anne Canan İspir de Bakan Özer adına Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu tarafından Türkiye Down Sendromu Derneğine bağış yapıldığına dair kartı Özer'e takdim etti.

Bakan Özer'den öğretmenlere "duyarlı öğrenciler yetiştirdikleri" için teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler odasını da ziyaret etti. Öğretmenlerle sohbetinde, bu ziyarete Mehmet Eymen'in vesile olduğunu aktaran Özer, "Böyle duyarlı öğrenciler yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle tüm öğretmenlerimize fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Tüm imkanlarımızı sizin için seferber edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler de Bakan Özer'e okul öncesi ve özel eğitim öğrencilerinin eğitimine verdiği özel önemden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, okuldaki uygulamalar hakkında bilgi alan Özer, kütüphane ile akıl oyunları sınıfını da ziyaret etti.

Velilerle de bir araya gelen Özer, özel eğitim öğrencilerinin kaynaştırma yolu ile akranlarıyla bir araya gelmesini önemsediklerinin altını çizerek, her zaman özel çocukların yanında olacaklarını vurguladı.