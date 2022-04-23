BAKAN ÖZER, KOLTUĞUNU KÜÇÜK YAĞMUR'A DEVRETTİ - Son Dakika
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BAKAN ÖZER, KOLTUĞUNU KÜÇÜK YAĞMUR'A DEVRETTİ

23.04.2022 13:09

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu temsili olarak Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Yağmur Sena Çeken'e (10) devretti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu temsili olarak Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Yağmur Sena Çeken'e (10) devretti.

Bakan Mahmut Özer, TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Özer, makamını temsili olarak Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Yağmur Sena Çeken'e devretti. Bakan Özer'in makamına oturan Yağmur Sena Çeken, "Sayın Bakanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne, babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız. Çocuk bayramına sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz; katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun, bayramınız kutlu olsun" dedi.

Çeken, yüz yüze eğitim hakkındaki düşünceleri sorulması üzerine, "Tüm arkadaşlarımın memnun olduğu gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum. Bakanımın verdiği kararın yanındayım" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer de 2021-2022 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve öğretmenlerin yaptığı en güzel işlerden bir tanesinin yüz yüze eğitime kararlılıkla devam etmek olduğunu söyledi.

'COŞKULU KUTLAMAYI ÖZLEMİŞLER'

Bakan 'Özer, 23 Nisan'ın coşkulu şekilde kutlanmasının özlendiğini ifade ederek, "Ben de sayın bakanımızı ve buradaki arkadaşlarını kutluyorum. Bu Covid-19 sürecinde maskeye, mesafeye, hijyene, tüm okullarımızda, tüm sınıflarda, eğitim kademelerinde büyük fedakarlıkla devam ettiler. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu kadar coşkulu kutlanması da aslında 2021-2022 yılında yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucudur. Tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz böyle coşkulu bir şekilde kutlamayı özlemişlerdi. Ben de sayın bakanımıza bu kararlılığından dolayı, yüz yüze eğitime devam etmenin bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp, bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü ifade etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)

BAKAN ÖZER, KOLTUĞUNU KÜÇÜK YAĞMUR'A DEVRETTİ
BAKAN ÖZER, KOLTUĞUNU KÜÇÜK YAĞMUR'A DEVRETTİ
BAKAN ÖZER, KOLTUĞUNU KÜÇÜK YAĞMUR'A DEVRETTİ
BAKAN ÖZER, KOLTUĞUNU KÜÇÜK YAĞMUR'A DEVRETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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