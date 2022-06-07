Bakan Özer: Kutsal kitabımıza böyle yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer , Antalya 'daki lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa ilişkin "Kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşım kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezaları vereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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