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Son Dakika | Bakan Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi Kapanış Töreni"nde konuştu - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi Kapanış Töreni"nde konuştu

31.12.2021 17:39

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettiklerini belirterek, 2022'in ocak ayı itibarıyla da 81 ilde 250 sıfır atık kütüphaneyi hizmete alacaklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettiklerini belirterek, 2022'in ocak ayı itibarıyla da 81 ilde 250 sıfır atık kütüphaneyi hizmete alacaklarını bildirdi.

Bakan Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yaklaşık 2 ay önce başlatılan projenin ülkenin dört bir yanında büyük bir karşılık bulduğunu söyledi.

Kısa süre içerisinde gerekli tüm kaynakları okullara aktardıklarını dile getiren Özer, 81 ildeki tüm okulların kütüphanesini elden geçirdiklerini kaydetti.

Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Bu süreç içerisinde en fazla kütüphaneyi Diyarbakır'a yaptık, 1035 kütüphane. Diyarbakır'ı, 974 kütüphaneyle Şanlıurfa ve 891 kütüphaneyle İzmir takip etti." bilgisini verdi.

Özer, kendilerini projede yalnız bırakmayan Emine Erdoğan ile kütüphanelere kitap desteği veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini iletti.

Proje sürecinde Ağrı'dan çok güzel bir haber geldiğine dikkati çeken Özer, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinin öğretmen ve öğrencilerinin tüm dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atıktan bir kütüphane oluşturduklarını söyledi.

Özer, "Biz de bu güzel örneği tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istedik. 81 ilde 2022'nin ocak ayı itibarıyla 250 sıfır atık kütüphaneyi de hizmete alacağız." diye konuştu.

Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde açtıkları kütüphanenin de İstanbul'da sıfır atıkla ilgili örnek teşkil edeceğini aktaran Özer, kütüphaneleri yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi.

Okullardaki kitap sayısı 41 milyonu geçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki kitap sayısının 41 milyonu aştığına işaret ederek, "2022 yılında da inşallah hedefimiz 41 milyonu 100 milyona taşımak ve dünyaya da örnek teşkil etmek. Kitap yazımıyla ilgili Türkiye'deki çocuk kitaplarından kültür kitaplarına kadar tüm üretim yapan yazarlarımızı da bu vesileyle desteklemiş olacağız. Hem de çocuklarımızı tüm kaynaklarla buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sürecin en fedakar insanları meslek liselerindekiler oldu. Çünkü başlangıçta Hanımefendiyle de görüştüğümüz zaman 2 ay çok kısaydı. 2 ayda bu süreç tamamlanır mı tereddütler vardı ama Milli Eğitim Bakanlığının, daha doğrusu ülkemizin gizli kahramanları mesleki eğitim. Gerçekten kara gün dostu. Kovid-19 salgınında maskeden dezenfektana, solunum cihazından maske makinasına ve en son antijen kitine kadar üreten meslek liseleri, bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gece gündüz demeden çalıştılar. Tüm okullara kütüphane tefrişatları meslek liseleri tarafından yapıldı. Günde ortalama 272 kütüphane yapmışız."

Son Dakika | Bakan Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi Kapanış Töreni nde konuştu
Son Dakika | Bakan Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi Kapanış Töreni nde konuştu
Son Dakika | Bakan Özer, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi Kapanış Töreni nde konuştu

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Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Ocak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi Kapanış Töreni'nde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi Kapanış Töreni"nde konuştu - Son Dakika
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