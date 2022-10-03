BAKAN ÖZER 'MATEMATİK DİJİTAL PLATFORMU' ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYOR - Son Dakika
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BAKAN ÖZER 'MATEMATİK DİJİTAL PLATFORMU' ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYOR

03.10.2022 11:28

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Matematik Seferberliği' kapsamında 'Matematik Dijital Platformu'nu daha önceden kamuoyuna duyurmuştuk.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Matematik Seferberliği' kapsamında 'Matematik Dijital Platformu'nu daha önceden kamuoyuna duyurmuştuk. Bu, çok daha kapsamlı olan ve sadece öğrenciye değil; aynı zamanda veliye, öğretmene de hitap eden ve her geçen gün içerikleri zenginleştirilen 'Matematik Dijital Platformu' öğrencilerimizi bekliyor dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; okul öncesinden üniversiteye, tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliklerini artırmak; öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla 'Matematik Seferberliği' kapsamında 'Matematik Dijital Eğitim Platformu' kuruldu. 'Eğlen, Keşfet, Öğren' sloganıyla kurulan platform, müfredata bağlı olmadan matematiğin günlük hayattaki yerini animasyon, video ve etkileşimli içeriklerle sunarak; matematiğin keşif süreçlerini destekliyor, oyunlarla öğrencilerin sınıfta edindikleri kazanımları pekiştiriyor. Öğrencilerin eğlenerek ve keşfederek matematik öğrendiği platform, konuların tekrarı için konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi öğrenme süreçlerini de destekliyor.

Platformda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını desteklemek üzere materyal uygulama örneklerine yer veriliyor. Platformda bulunan diğer tüm içerikleri de sınıf içi uygulamalarda öğretmenler, derse başlarken öğrencilerin konuya ilgisini çekmek veya bir konunun geçmişten bugüne gelişimini göstermek amacıyla kullanabiliyor. 6 ana başlıktan oluşan platformun 'Hayat ve Matematik' bölümü; 'İlginç Matematik', 'Doğa ve Yaşamda Matematik' ile 'Matematik İspatları' başlıklarından, diğer ana başlıkları ise 'Tarihsel Gelişim', 'Oyunlar', 'Konular', 'Matematik Materyalleri' ve 'Duyurular' bölümünden oluşuyor.

BAKAN ÖZER ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLERE HİTAP EDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin matematiği eğlenerek öğrenmesini istediklerini belirterek; bu kapsamda 'Matematik Seferberliği' başlattıklarını anımsattı. Yaz okullarında ilk kez 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilere matematikle ilgili yaz kursu imkanı sunduklarını vurgulayan Bakan Özer, burada öğrencilerin geliştirdiği yeni yaklaşımları, matematikle ilişkilendirerek bundan istifade ettiklerini gördüklerini kaydetti. Özer, şu açıklamalara bulundu

'Matematik Seferberliği' kapsamında 'Matematik Dijital Platformu'nu daha önceden kamuoyuna duyurmuştuk. Bu, çok daha kapsamlı olan ve sadece öğrenciye değil aynı zamanda veliye, öğretmene de hitap eden ve her geçen gün içerikleri zenginleştirilen 'Matematik Dijital Platformu' öğrencilerimizi bekliyor. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin yoğun bir teveccühü olduğunu görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin dijital platformlarda geçirdikleri sürelerin büyük bir kısmını, Matematik Dijital Platformu'nda geçirmelerini ve böylece internet ortamında geçirdikleri süreleri, çok daha verimli şekilde hem eğitimdeki kapasitelerini güçlendirme hem de yaşam becerilerini güçlendirme anlamında değerlendirmelerini bekliyoruz.

'Matematik Dijital Eğitim Platformu'nu daha da geliştireceklerini belirten Özer, Böylece öğrencilerimiz orada çok daha keyifli bir şekilde keşfederek oyun temelli olarak matematik kapasitelerini, becerilerini, kazanımlarını her geçen gün arttıracak. Öğretmen ve velilerimizden gelen geri beslemelerle de sürekli bu dijital platformu çok daha güçlü hale getirip; eğitim sistemimizin en önemli eksikliklerinin bir tanesinde iyileştirmeyle ilgili çok önemli bir adımı atmış olacağız ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER 'MATEMATİK DİJİTAL PLATFORMU' ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYOR - Son Dakika

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