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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti

20.09.2021 19:19

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti Esenler'de Oruçreis İlkokulu'nun "Mavi Kapak" projesi kapsamında topladığı 2 ton mavi kapaktan elde edilen bir akülü sandalye, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından bir öğrenciye hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti

İSTANBUL - Esenler'de Oruçreis İlkokulu'nun "Mavi Kapak" projesi kapsamında topladığı 2 ton mavi kapaktan elde edilen bir akülü sandalye, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından bir öğrenciye hediye edildi. Programda konuşan Bakan Özer, "Sağlık Bakanlığının belirttiği kurallara riayet edilirse, yüz yüze eğitime devam edilecek durumdayız" dedi.

Esenler Belediyesi tarafından geri dönüşüm tesislerinde tamamen atıkların ayrıştırılmasından elde edilen gelirle 6 milyona ulaşan defterlerden 500 bini, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşen programda ilçede eğitim gören yaklaşık 90 bin öğrenciye dağıtıldı. "Çöp diye atmadık, Esenler'e yeniden kazandırdık" sloganıyla yola çıkan Esenler Belediyesi, geri dönüşümle eğitime 6 milyon defter desteğinde bulundu. Bunun yanı sıra projeyle vatandaşa ekmek, deterjan ve tekerlekli sandalye gibi çeşitli kazanımlarda elde edildi. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla 'Geri Dönüşüm Şenliği' düzenlendi. Şenlikte Bakan Özer'e Başkan Göksu tarafından 6 milyonuncu defter ve şehir düşünce kitaplığı hediye edildi. Şenlikte veliler öğrenciler ile birlikte kitap kaplama yarışması yaptı. Şenlik kapsamında Bakan Özer, Oruçreis İlkokulu'nda öğrenim gören 4. Sınıf öğrencisi Mustafa Aziz Bircan'a akülü tekerlekli sandalyesini hediye etti.

"Sağlık Bakanlığının kurallara riayet edersek eğitim öğretime sonuna kadar yüz yüze devam edebilecek durumdayız"

Şenlikte konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül'de başladığını ve istikrarlı bir şekilde eğitime devam edildiğini söyledi. Türkiye'de 1.2 Milyon öğretmenin aşı olduğuna dikkati çeken Bakan Özer, "Esenler Belediyesi'nin İstikrarlı bir şekilde yıllardan beri vazgeçmeden kararlı bir şekilde sürdürdüğü ve Esenler'de çevreye duyarlı hem çocuklarda hem yetişkinlerde yaygınlaşmasına katkı verdiği bir projenin 6 milyonuncu defterinin tanıtım töreninde bir arada bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara riayet edersek Allah'ın izniyle eğitim öğretime sonuna kadar yüz yüze devam edebilecek durumdayız. Hem öğrenciler hem öğretmen hem de vatandaş olarak birinci önceliğimiz israf etmemek ve atıklarda bir şekilde farklı mekanizmalarla yaşantımıza, ekonomimize, günlük yaşantımızda kullanılan aletlere dönüştürebilmek. Esenlerde ki bu proje tüm ilçelerimize örnek olur. Tüm öğretmenlerimiz öğrencilerimiz de katkı verir ve inşallah nice 6 milyon defterlerin dağıtımında bir arada oluruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bölgedeki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin bu katkılarını 9 milyon 54 okulumuza Milli Eğitim Bakanlığı olarak döndürerek karşılık vermek istiyoruz" dedi.

"Belediye Başkanımız 39 ilçe içerisinde gerçekten örnek bir gayret gösteriyor"

Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı konuşmada Esenler Belediyesi'nin çevre bilincini gönülden gönüle yaydığını dile getirerek, "6 Milyonuncu defteri veriyoruz. 12 yıldan beri Esenler Şehir Emini Belediye Başkanımız 39 ilçe içerisinde gerçekten örnek bir gayret gösteriyor. Çevre bilincini gönülden gönüle davranışlarıyla sloganlarıyla Esenler'e sevdirmiş vaziyette. İlçe Belediyeleri bizim evsel atıklarımızı toplamaktan sorumlu. Esenlerde bu geri dönüşümle defter, Ayçiçek yağı, esmatikten çocuklarımıza harçlık, sosyal yardımla ilgili olan mekanda ihtiyacı olan ailelerimize bunlar geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

"Çöpün yüzde 10'unu biraz daha aşarak ayıran Türkiye'de ender ilçelerden bir tanesiyiz"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, günde ortalama 400 ton çöp toplandığını söyleyerek, "Bu yıl Esenler'de 12.'sini organize ettiğimiz defter dağıtım töreninin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esenler günde ortalama 400 ton çöp topluyoruz. Bu topladığımız çöpün yüzde 10'unu biraz daha aşarak ayıran Türkiye'de ender ilçelerden bir tanesiyiz. İnsanız yiyoruz içiyoruz atık üretiyoruz. Ürettiğimiz atık aslında çöp değil. Aslında hem ekonomik olarak karşılığı olan çok önemli madde. Biz bu maddeyi gayret edersek tekrar kullanım haline getirebilir insanların kullanımına sunabiliriz" dedi.

Program sınıflarda defter dağıtımının ardından sona erdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Hisarcık, Esenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika
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