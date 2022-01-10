Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezlerinin, mezuniyetten sonra en yüksek istihdam oranına sahip mesleki eğitim türü olduğunu belirterek, "Yaklaşık yüzde 88 olan istihdam oranıyla Almanya'daki dual mesleki eğitimden bile çok başarılı bir şekilde Türkiye'de yıllardır uygulanmaktadır." dedi.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkeler ile OECD ülkelerinin eğitimde kitleselleşme hamlesini 1950'lerde gerçekleştirdiğini, bu ülkelerin eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Türkiye'nin eğitimdeki kitleselleşme hamlesini 50 yıllık gecikmeyle son 19 yılda gerçekleştirdiğini ifade eden Özer, okul öncesinden yüksek öğrenime kadar tüm kademelerde okullaşma oranlarının önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Yapılan derslikler ile okulların, atanan öğretmenlerin bir taraftan eğitimde kitleselleşmeyi ve eğitime erişimi arttırmayı sağladığını, diğer taraftan kalite göstergelerinde iyileştirmeyi beraberinde getirdiğini belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef bugün eğitimle ilgili konuştuğumuz çok sayıda problem, işte bu 50 yıllık gecikmenin veyahut da 28 Şubat sürecinde eğitime, din öğretimine ve mesleki öğretime yapılan müdahalenin sonuçlarıdır. Maalesef bizler bir taraftan eğitimde kitleselleşmeyle ilgili süreçleri takip ederken, bizim dahlimiz olmayan, eğitim politikalarına dışarıdan yapılan, vatandaşın eğitime erişimini engelleyen müdahalelerin iş gücü piyasasında açtığı hasarları da tamir etmekle uğraştık. Allah'a şükür 20 yılın sonunda hem din öğretiminde hem de mesleki eğitimde gerçekten sorunları değil başarıları, Türkiye'nin geleceği için atılacak adımları konuşabilir duruma geldik."

Mesleki eğitimde yeni bir döneme girildiğini belirten Özer, 2021'de mesleki eğitimde yapılan 3 büyük değişikliğin eğitimi yeni bir evreye taşıdığını söyledi.

Bakan Özer, haftada bir gün okulda, geriye kalan günlerde de işletmelerde yapılan eğitime karşılık gelen mesleki eğitim merkezlerinin, Almanya'nın yıllardan beri başarılı bir şekilde uyguladığı dual mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı olduğunu anlattı.

Mesleki eğitim merkezlerinin, geleneksel ahilik kültüründen gelen çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimini de bir anlamda yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle artık her ay mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimizin aldığı asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret, maaş, işveren tarafından değil devlet tarafından karşılanacaktır. Böylece mesleki eğitim merkezlerimiz, işveren açısından çok cazip ve mazeret üretemez bir noktaya çıkmıştır. Mesleki eğitim merkezleri, mezuniyetten sonra istihdam oranının en yüksek olduğu mesleki eğitim türüdür. Yaklaşık yüzde 88 olan istihdam oranıyla Almanya'daki dual mesleki eğitimden bile çok başarılı bir şekilde Türkiye'de yıllardır uygulanmaktadır. Bu değişiklikle mesleki eğitim merkezleri sadece işveren için değil, aynı zamanda öğrenciler için de cazip seçenek olarak ortada durmaktadır."

Özer, bu yıl mesleki eğitim merkezlerini çok daha güçlendireceklerini, sektörün talep ettiği her noktada mesleki eğitim merkezlerini kuracaklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 2 ayda 251 organize sanayi bölgesinde ve 4 sanayi sitesinde mesleki eğitim merkezi kurduklarını bildiren Özer, "Bu iş birliğinden önce 87 organize sanayi bölgesinde mesleki eğitim merkezi vardı." dedi.

Bakan Özer, açılışı yapılan mesleki eğitim merkezlerinin hayırlı olmasını diledi.