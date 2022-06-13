Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması"nda konuştu Açıklaması

13.06.2022 16:21
Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması"nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu hükümet, uyguladığı politikalarla 28 Şubat sürecinin mesleki eğitimde yol açmış olduğu hasarı tamir ettiği gibi ondan öncesinden çok daha iyi bir noktaya getirmiş bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu hükümet, uyguladığı politikalarla 28 Şubat sürecinin mesleki eğitimde yol açmış olduğu hasarı tamir ettiği gibi ondan öncesinden çok daha iyi bir noktaya getirmiş bulunuyor." dedi.

İlkadım ilçesindeki Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması"nda konuşan Özer, sektör temsilcilerini mesleki eğitimin içine dahil ettiklerini söyledi.

Sektör temsilcilerine, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak size eleman yetiştirirken eğitim süreçlerini birlikte yönetelim. Müfredatı birlikte güncelleyelim. Öğrencilerimizin, işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlayalım. Mesleki eğitimin kalitesi için kritik olan öğretmenlerin, meslek, alan ve atölye öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişimi eğitimlerini birlikte planlayalım" dediklerini hatırlatan Özer, istediklerinin ise istihdama da öncelik verilmesi olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü size eleman yetiştiriyoruz ve kısa sürede mesleki eğitime verdiğimiz tüm alanlarda, tüm dallarda sektörün güçlü temsilcileriyle bu kapsamda iş birliğini tamamladık. Şu anda eğitim verip de sektörün güçlü temsilcileriyle iş birliği yapmadığımız tek bir mesleki eğitim alanı yok. Bakın ne oldu. Bir anda yüzde birlik başarı diliminden öğrenci gelmeye başladı meslek liselerine. Aselsan Mesleki Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki, Teknik Anadolu Lisesi, Konya Aselsan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yüzde birlik dilimden öğrenci aldı. Yani Ankara Fen Lisesi'ne gidecek öğrenciden aldığı puandan daha yüksek puanla öğrenci, meslek lisesine geldi. İşte bu kırılmadır. 28 Şubat sürecinin tersine çevirmiş olduğu akıntıyı tekrar tersine çevirmiş olduk."

Özer, Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olanların eğitim aldıkları alanla istihdam oranının yüzde 88, dört yıl eğitim aldığı işletmedeki istihdam oranının ise yüzde 75 olduğunu söyledi.

Devletin, "Sen çırağını al, paranı ben vereyim, sigortanı ben yatırayım" dediğini belirten Özer, "25 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Mesleki Eğitim Merkezlerindeki çırak, kalfa sayısı 159 bindi. Bu kaç biliyor musunuz? 510 bin. Bakın, 160 bin, 510 bin. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. 2022'nin sonuna kadar bir milyon gencimizi Mesleki Eğitim Merkezleriyle buluşturacağız." ifadesini kullandı.

"Mesleki eğitim aldı başını gidiyor"

Katsayı uygulamasından önce Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrenci sayısının maksimum 249 bin 774 olduğuna dikkati çeken Özer, şunları dile getirdi:

"Bu hükümet, uyguladığı politikalarla 28 Şubat sürecinin mesleki eğitimde yol açmış olduğu hasarı tamir ettiği gibi ondan öncesinden çok daha iyi bir noktaya getirmiş bulunuyor. Yani artık mesleki eğitimin, birilerinin böyle nostaljik şeyine falan muhtaçlığı yok. Mesleki eğitim aldı başını gidiyor. Mesleki eğitim ihracat yapıyor. Mesleki eğitim patent üretiyor. Mesleki eğitim iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılıyor."

Sektör temsilcilerine devletin imkanlarından faydalanmaları çağrısında bulunan Özer, "Bakın, hiçbir sınırlama yok. Bir işletmede, bir usta öğretici başına 12 tane çırak alabilme imkanı varken yönetmeliğimizi değiştirdik, 40'a çıkarttık. Bir işletmede bir usta öğretici varsa 40 tane çırak yararlandırabilirsiniz. Gelin el birliği yapalım. Gençlerimizi, bu ülkenin genç istihdamla ilgili, işsizlikle ilgili sorununu çözmek için el birliğiyle devletin bu teşvikini de kullanarak bu gençlerimizi seferber edelim. İşletmelerimize alalım ve biz onların hem ücretlerini verelim hem sigortalarını yapalım." diye konuştu.

"Şu zorlu günlerden el birliğiyle, birlikte çıkalım"

Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıt yaptırmak için ortaokul mezunu olmanın yeterli olduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Yaş sınırlaması yok. Yani 30 yaşındaki vatandaşımız da 40 yaşındaki vatandaşımız da, 20 yaşındaki bir gencimizi de Mesleki Eğitim Merkeziyle meslek sahibi yapabiliriz. İsteğimiz, biz sizlerin hizmetkarıyız. Sizlere eleman yetiştiriyoruz, çırak yetiştiriyoruz, kalfa yetiştiriyoruz. El birliği yapalım. Şu zorlu günlerden el birliğiyle, birlikte çıkalım. Bakanlık olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Bakanlığımızın tüm bürokrasisi, tüm bürokratları hizmetinizde. Biz Ankara'ya sizleri davet etmiyoruz. Biz ayağınıza gelmek istiyoruz. Yeter ki yapacağınız projeler olsun. Birlikte mesafe alalım. Bu ülke için, bu devlet için güzel işler yapalım. Türkiye olarak bizim çözemeyeceğimiz problemimiz yok. Elbette, şu günlerde zor günler geçiriyoruz. Tüm dünya geçiriyor. Tedarik zincirleri, iklim değişikliği, enerjiyle ilgili problemler, ama bugünler geçecek. Gelin, birlik, beraberlik olalım ve ülkemizi çok daha güçlü hale getirelim."

Bakan Özer, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması nda konuştu Açıklaması
Bakan Özer, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması nda konuştu Açıklaması
Bakan Özer, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması nda konuştu Açıklaması
Bakan Özer, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması nda konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü Şanlıurfa'da 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması Şanlıurfa'da 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 28 Şubat, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, 'Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:57:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özer, "Mesleki Eğitim Merkezleri ve Sektör Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement