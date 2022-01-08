Üye Girişi
Bakan Özer: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 57 arttı - Son Dakika

Bakan Özer: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 57 arttı

08.01.2022 12:02
Bakan Özer: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 57 arttı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının arttığını belirtip, "Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının arttığını belirtip, "Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı. Tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri ve irtibat noktalarının kurulumlarını tamamladık. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 yılı Aralık ayı sonunda 3308 sayılı 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliklerin, meyvesini vermeye başladığı belirtildi. Düzenleme sonrası mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı 159 binden yüzde 57'lik artışla 250 bine yükseldi. 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücretin tamamı, artık devlet tarafından ödenecek. 3'üncü sınıf sonunda kalfa olan öğrencilerin aldıkları ücret, asgari ücretin 3'te 1'inden artık asgari ücretin yarısına yükseltildi.

EN FAZLA İLGİ İSTANBUL'DAMesleki eğitim merkezlerine en fazla ilgi İstanbul'da gerçekleşti. Düzenleme öncesi mesleki eğitim merkezlerinde 13 bin 722 öğrenci olan İstanbul'da bu sayı, 22 bin 34'e yükseldi. 8 bin 312 öğrenci artışının gerçekleştiği İstanbul'u 5 bin 43 öğrenci artışı ile Ankara ve 4 bin 548 öğrenci artışı ile Adana izledi.BAKAN ÖZER:  SAYI DAHA FAZLA ARTACAK

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, "3308 sayılı 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeler, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. Artık mesleki eğitim merkezleri hem işverenler hem de kısa sürede işgücü piyasasına geçmek isteyen gençler için çok cazip bir model haline geldi. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihi bir adımdır. Bu cazibe hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Kısa sürede öğrenci sayısı yüzde 57 arttı. Tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri ve irtibat noktalarının kurulumlarını da tamamladık. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda sayı çok daha fazla artacaktır. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli bir fırsat mesleki eğitim merkezleri üzerinden ortaya çıkmış oldu" dedi.


YORUMLAR
500

Mesleki Eğitim, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 57 arttı - Son Dakika


Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı         
12:04
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20

Son Dakika Haberleri
11:53 Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
11:50 Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı
11:45 TESK Başkanı: Dar gelirlilerin yükünün azaltılması için gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 olsun
11:37 O ilçe 7. kez taşınıyor! Baraj suları altında kalacak
11:23 Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor! Dünyanın en zengin kulübü de peşinde
11:18 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak
11:05 Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"
11:04 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:45 Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 12:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Özer: Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı yüzde 57 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement