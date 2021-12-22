Üye Girişi
Bakan Özer, mesleki eğitimde istihdamı artıracak yeni dönemin detaylarını açıkladı - Son Dakika

Bakan Özer, mesleki eğitimde istihdamı artıracak yeni dönemin detaylarını açıkladı

22.12.2021 13:56

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenleme ile mesleki eğitimde yeni bir dönemin başlayacağını ve iş gücü piyasasında artık "aradığım elemanı bulamıyorum" mazeretinin olmayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren düzenleme ile mesleki eğitimde yeni bir dönemin başlayacağını ve iş gücü piyasasında artık "aradığım elemanı bulamıyorum" mazeretinin olmayacağını söyledi.

Özer, AA muhabirine, TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Mesleki eğitim merkezlerinin, öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günler işletmede gerçek ortamda mesleki eğitim aldıkları bir eğitim türü olduğunu belirten Özer, mesleki eğitim merkezlerinin, Almanya'daki doğal mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı olduğunu bildirdi.

Özer, mesleki eğitim merkezlerinde istihdam oranının yüzde 88'ler ile çok yüksek olduğuna işaret ederek, mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesini artırmak istediklerini dile getirdi.

Bunun için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda iki önemli değişikliğe gidildiğini anlatan Özer, bu çerçevede hem işveren hem mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci açısından da avantaj sağlayan düzenleme ile ilgili bir iyileştirmenin adımını attıklarını vurguladı.

"Düzenlemeler, öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak"

Özer, bu iki düzenlemenin dün itibarıyla TBMM'de kabul edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler açısından, bildiğiniz gibi 3 yıllık eğitimin sonunda başarılı olanlar kalfa, dört yılın sonunda başarılı olanlar da usta olarak mesleki eğitim merkezlerinden mezun oluyorlar ve bu öğrenciler dört yıllık eğitim boyunca her ay asgari ücretin üçte biri kadar ücret alıyorlar. 3. sınıfın sonunda kalfa olan öğrenciler de asgari ücretin üçte biri kadar ücret almaya devam ediyorlardı. Bu iyileştirildi. Yani artık kalfalar, asgari ücretin üçte biri değil, yarısı kadar ücret alacak. Bu, mesleki eğitim merkezlerine öğrencilerin yönelimi açısından çok önemli bir teşvik oluşturacak."

Bu düzenlemenin işverenlerle ilgili bir kısmı da olduğuna işaret eden Özer, "Her ay mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin almış oldukları asgari ücretin üçte biri kadar ücreti işveren ödüyordu. Devlet, eğer çalışan sayısı 20'nin altındaysa üçte birin üçte ikisini işverene geri ödüyordu." bilgisini paylaştı.

Bu yeni düzenleme ile devletin işveren üzerindeki maddi yükü alacağını ifade ederek, işverenin 4 yıl boyunca sadece usta öğretici bulundurup öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine çok büyük katkı sağlayacağına değinen Özer, böylelikle mesleki eğitim merkezlerinin cazip bir eğitim türü olacağının altını çizdi.

"Ortaokul mezunu herkes mesleki eğitim merkezinde eğitim alabilecek"

Özer, işverenin öğrenciyi mezun olduğu zaman da istihdam etmek isteyeceğini aktararak, "Mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranı çok yüksek. Yüzde 88'ler civarında. Bu oran daha da artacak. Şu anda yaklaşık 160 bin öğrencinin eğitim aldığı bir eğitim türü mesleki eğitim merkezleri." ifadesini kullandı.

Burada en büyük avantajın ortaokul mezunu herkesin mesleki eğitim merkezinde eğitim alabileceği olduğunu ve dolayısıyla bir yaş sınırlamasının bulunmadığını bildiren Özer, "Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerini genç işsizlik oranını düşürmek için en önemli enstrüman olarak kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerin maddi avantajları olacak"

Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik reform paketinde istihdamla ilgili iyileştirmede 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki düzenlemeye vurgu yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu iki düzenleme de gerçekleşmiş oldu. Gerçekten mesleki eğitimde yeni bir dönem başlayacak. İş gücü piyasasında artık 'aradığım elemanı bulamıyorum' mazereti kalkacak. Çünkü mesleki eğitimde aradığı elemanı yetiştirmesiyle ilgili işverenin önünde hiçbir maddi yükümlülük olmayacak. Aynı zamanda gençlerimizin de mesleki eğitim merkezine devam etmeyle ilgili maddi olarak da avantajları olacak. Asgari ücretin yarısı kadar eğitimlerine devam ederken ücret alacaklar.

Mevcut 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda ilave bir düzenleme daha var. Bu yeni düzenlemeden önce de cari olarak uygulanıyordu bu. Öğrencilerimiz iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalı. Bizim, bakanlık olarak istediğimiz şey artık bundan sonra hangi sektörde ihtiyaç varsa o sektörün aktif olarak çalıştığı işletmede, yerinde mesleki eğitim merkezini kurmak ve eleman ihtiyacını, insan kaynağını yetiştirmek."

Bakan Özer, mesleki eğitimde istihdamı artıracak yeni dönemin detaylarını açıkladı
Bakan Özer, mesleki eğitimde istihdamı artıracak yeni dönemin detaylarını açıkladı
Bakan Özer, mesleki eğitimde istihdamı artıracak yeni dönemin detaylarını açıkladı
Bakan Özer, mesleki eğitimde istihdamı artıracak yeni dönemin detaylarını açıkladı

Mesleki Eğitim, Ziya Selçuk, İstihdam, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Özer, mesleki eğitimde istihdamı artıracak yeni dönemin detaylarını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı         
14:15
Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi         
14:05
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özer, mesleki eğitimde istihdamı artıracak yeni dönemin detaylarını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement