Bakan Özer: Öğrencilerimiz sınava ilk defa maskesiz girecek (2)

ANAOKUL AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türk Kızılay'ın '81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında Çankırı'da yaptırılan Hacı Mehmet Ünver Kızılay Anaokulu'nun açılışına katıldı. Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini aktaran Bakan Özer, eğitim sistemi içinde uzun vadeli getirisi en büyük, yatırım maliyeti en düşük eğitim politikası olduğunu aktardı. Türkiye'nin dikkatini okul öncesi eğitime çektiği için Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a teşekkür eden Özer, "Bakanlık olarak da bu projenin her tarafındayız. Bu yeni dönemde farkındalığın kapsamını artırmak için 3 bin yeni anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktık. 6 ayda 155 anaokulunu hizmete açtık. 8 bin 500 ana sınıfını hizmete açtık. 288 anaokulunun ihalesini tamamladık. 2 bin 557 anaokulunu da yatırım bütçesine dahil ettik. 2022 yılı içinde bunları tamamladığımız zaman 5 yaşındaki okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100'e, 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkmış olacak. 6 ayda yapmış olduğumuz atılımla 400 bin öğrencimizi anaokulumuzla buluşturmuş bulunuyoruz. Okul öncesi eğitimde 2000'li yıllarda okullaşma oranı yüzde 11'di bugün yüzde 92" diye konuştu.

'ALFABE OKURYAZARLIĞI YÜZDE 100'LERE YAKLAŞTI'AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitimde büyük bir hamle başlattığına işaret ederek, "Aslında bizim yaptığımız sizin yaptıklarınızın zekatı ölçüsünde. Amaç burada daha önceden bu işin farkındalığını oluşturmak. Alfabe okuryazarlığında yüzde 100'lere yaklaştık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapılacak anaokulları, ana sınıflarıyla okul öncesi 3- 4- 5 yaşları da aynı oranlara taşıyacağız. Okul öncesi yavrularımızın kişilik oluşumu, alışkanlıklarının gelişmesi, arkadaşlıklarının gelişmesi ve birçok sosyalleşme konusunun bu dönemlerde olduğu, bu yaşlarda kazanılan alışkanlıklar daha sonraki yıllarda kişilik özelliklerinizi oluşturuyor. O yüzden de yavrularımızın bugün dünya şartlarında gününün büyük bir kısmını bizim yanımızda geçirmiyor. Onları öğretmenlerimizin güzel, emniyetli ellerine teslim ediyoruz ve onları en güzel şekilde işleyerek hayata hazırlıyorlar. Öğretmenlerimize, eğitim ordumuza yürekten şükranlarımız sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Okul bahçesine ağaç dikimi yapıldı.

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,