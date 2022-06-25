BAKAN ÖZER: ÖĞRETMEN ATAMASI 2022 YILINDA OLACAK - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN ÖZER: ÖĞRETMEN ATAMASI 2022 YILINDA OLACAK

25.06.2022 12:50
BAKAN ÖZER: ÖĞRETMEN ATAMASI 2022 YILINDA OLACAK

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında öğretmenlere atama müjdesi verdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında öğretmenlere atama müjdesi verdi. Bakan Özer, "Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programının konuğu oldu. Sunuculuğunu Hakan Çelik'in üstlendiği programda Bakan Özer, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer öğretmen adaylarının atamasıyla ilgili yöneltilen soruya, "Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok. Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. İstanbul'u gerçekten merkeze aldık. İstanbul'un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

"BRANŞ OLARAK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ" Bakan Özer, "Atayacağımız öğretmenler de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eğitime ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okul öncesine çok büyük ağırlık verdik. Türkiye, ilkokulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını ciddi artırmasına rağmen okul öncesi eğitimde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık. Şu ana kadar 750 bağımsız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız yüzde 78'den yüzde 92'ye çıkarttık. İstanbul'a bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylül'ün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamam oradaki soruların çoğunun öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne demek istediğimi de anlar" ifadelerini kullandı.

"KAYIT YAPMAK İÇİN ASLA BAĞIŞ OLAMAZ"

Kayıt sürecindeki bağış konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Okullarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bütçemiz de, gücümüz de, idaremiz de var. Okulumuzu merkezimize çekmek istiyoruz, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için zaten kaynak aktarıyoruz. 1 milyar lira ücretin kaynağı İstanbul'a transfer ettik. Bunun 500 milyonu İstanbulumuzdaki okullarımızın temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okullarımızın küçük onarımı için. 250 milyonu da okullarımızın donatım ihtiyaçlarını karşılamak için. Tek bir şey istiyoruz. Okul aile birlikleri bizim paydaşımız. Gönüllü bağış olabilir ama herhangi bir süreçte kayıt yapmak için asla bağış olamaz. 'Kayıt yaptırmak için şu kadar parayı vereceksiniz, asla olmayacak' Bunu bakanlık olarak da takip edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte illerde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullarımıza kaynak gönderebiliyorduk ama temel eğitime göndermiyordu. İlkokul ve ortaokullarda illere ve ilçelere para gönderiliyordu. İlk defa bu haftadan itibaren temel eğitimdeki tüm okullarımıza da artık bütçeyi gönderiyoruz. Okullarımız 2022-2023 eğitim öğretim yılına ihtiyaçlarını giderecek, tüm hazırlıklarını yapacak şekilde girecekler" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER: ÖĞRETMEN ATAMASI 2022 YILINDA OLACAK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Yürüyerek dükkana giren hırsız, yere yatıp sürünerek kaçtı
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 13:06:40. #1.13#
SON DAKİKA: BAKAN ÖZER: ÖĞRETMEN ATAMASI 2022 YILINDA OLACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement