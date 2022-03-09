Bakan Özer: "Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı"

09.03.2022 16:03

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonunda, "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonunda, "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"na katıldı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer: "2000'li yıllarda 500.000 civarında öğretmen varken, bugün 1.2 milyon öğretmen olduğu bir sistemden bahsediyoruz"

???????- Milli Eğitim Bakanı Özer: "Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı. 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde maalesef toplumumuz öğretmenlerimizi hırpaladı. Öğretmenlerimiz müktesebatlarına bakmadan daha önce deneyimlemedikleri halde dijital içerik üretmek için gece gündüz çalıştılar."

Bakan Özer: Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı
Bakan Özer: Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı

YORUMLAR
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Bakan Özer: '2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz' Bakan Özer: '2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz' GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mart 2022

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı' - Son Dakika


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