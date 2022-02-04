Üye Girişi
Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM - Son Dakika

Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM

04.02.2022 17:16

Bir son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zonguldak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zonguldak'a 350 milyon TL'lik yatırım müjdesi veren Bakan Özer, "Zonguldak'a 350 milyon TL'lik bir yatırımı inşallah kazandırmış olacağız. Bunun 50 milyon TL'si büyük onarımlar. Genelde Zonguldak'ımız tarihi ve eski binalar olduğu için eğitimle ilgili onları güçlendirmek adına bir yatırım olacak. 300 milyon TL'lik yatırım ise anaokulundan ilkokula liseye kadar farklı alanları kapsayan yatırımlar olacak. Bu çerçevede Alaplı'ya 8 derslikli anaokulu yapacağız. Çaycuma'ya TSO Fen Lisesi'ne 300 yatak kapasiteli pansiyon yapacağız. 16 derslikli ilkokul yapacağız. Çaydeğirmeni'ne 12 derslikli ortaokul, 8 derslikli anaokulu yapacağız. Devrek merkeze 8 derslikli ilkokul binası yapacağız. Ereğli'ye özel eğitim anaokulu, uygulama okulu kampusu yapacağız. Kilimli'ye 24 derslikli bir ilkokul yapacağız" dedi.

Zonguldak'ta bilim ve sanat merkezlerini de artıracaklarını kaydeden Bakan Özer, "Bu yatırımlara ilave olarak 2 bilim sanat merkezime 3 adet ilave yapıyoruz. Çaycuma, Devrek ve Alaplı'ya bilim ve sanat merkezi kuracağız. Kısaca, Zonguldak'ta eğitimin okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerindeki niteliği arttırmak ve 2022 yılında tamamlamak üzere 350 milyon TL'lik bir yatırımı kazandırmış olacağız. Ben bu yatırımların Zonguldak'a hayırlı olmasını diliyorum. Yeni bir arsa bulunabilirse Zonguldak'a yeni bir Fen Lisesi binası da yapabiliriz. Bunun gibi merkez ve ilçelerde yeni açılımlar yapılabilecek arsalar olduğunda bu 350 milyon TL'ye ilave yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM

YORUMLAR
500

Mahmut Özer, Türk Lirası, Zonguldak, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:11 'Bergen' filminden ilk fragman geldi! Kezzap atma sahnesi unutulmayacak
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:34:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ZONGULDAK'A 350 MİLYON TL'LİK YATIRIM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement