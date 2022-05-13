Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihini açıkladı - Son Dakika

Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihini açıkladı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile üniversiteden yetkililer katıldı. Göreve geldikleri günden itibaren bu öncelik tanımlamasıyla işgücü piyasasının aradığı insan kaynağını hızlı ve nitelikli bir şekilde yetiştirmek için seferberlik başlattıklarını belirten Bakan Özer şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak öncelik verdiğimiz, güçlendirmek istediğimiz en önemli alanlardan bir tanesi mesleki ve teknik eğitim. 1999 yılındaki katsayı uygulamasıyla mesleki eğitim mezunlarının yükseköğretime erişimin engellenmesi, aynı zamanda imam hatip mezunlarının erişiminin engellemesiyle hem din öğretiminde hem de mesleki eğitimde bu ülke ciddi bedeller ödedi. Bakanlığımızın tüm bakanları tüm bürokratları mesleki eğitimi güçlendirmek ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için gece gündüz demeden çaba sarf ettiler. Hamd olsun göreve geldiğimiz günden itibaren mesleki eğitimi birinci önceliğimize koyarak güçlendirmek ve iş gücü piyasası aradığı insan kaynadığını hızlı bir şekilde nitelikli bir şekilde yetiştirmek için seferber olduk. Meslek liseleri hiçbir yere yerleşemeyen, zorunlu bir okul türüne dönüşmüştü. Bu algıyı değiştirmek için ikinci bir hamle yaptık. Ülkemizin en güçlü kurumlarıyla elit diye tanımlayacağımız çok güçlü meslek liseleri kurmaya başladık. Bunun ilk adımını Aselsan'la savunma sanayi alanında Mesleki lisemizi kurduk. Daha sonra da Konya'yı açtık, sonra teknopark İstanbul'da kuruldu. Bunlar kurulmaya devam etti" şeklinde konuştu.

Bakan Özer uzman öğretmen ve baş öğretmenlik takvimini de açıkladı

"60 yıllık özlem olan Öğretmen Meslek Kanunu, 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu olarak yayınlanarak yürürlüğe girdi" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Özer, "Son 20 yılda eğitimde yaşanan devasa dönüşüm, öğretmene mahsus bir kanunla taçlandırılmış oldu. Daha sonra bakanlık olarak biz, o kanunun uygulanmasıyla ilgili tüm paydaşlarımıza açmıştık. Paydaşlarımızdan görüş olarak yayınlanmak üzere cumhurbaşkanlığımıza göndermiştik. Dün ilgili yönetmelik yayınlandı ve şu an itibariyle de o yönetmelikle ilgili eğitim programı ve sınav tarihiyle ilgili takvimi de bakanlığımız sitesinden tüm kamuoyuna açmış bulunuyoruz. Yönergede eğitim programının detayları yer alıyor. Takvimde ise eğitim programının hangi tarihlerde gerçekleşeceği, başvurusundan eğitim durumundan sınav süreçlerine kadar takvimini sonuçların açıklanmasına kadar tüm tarihlerin yer aldığı bir takvim. Buna göre 500 bin üzerinde öğretmeni ilgilendiren uzman ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları 1-10 tarihleri arasında gerçekleşecek. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz ve 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Baş öğretmenlik eğitimleri de uzman öğretmenlikle aynı tarihte başlıyor. Daha sonra eğitimler tamamlanınca da uzman öğretmenlerimizin baş öğretmen olabilmeleri, 10 yılını tamamlamış ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin uzman öğretmen olabilmeleri ilgili sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Bakan Özer, törende yaptığı konuşmada Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu. Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Programa başvuruların 1-10 Haziran arasında yapılacağı, sınav sonuçlarının da 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacağı belirtildi.

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