Bakan Özer: Öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili yönetmelik hazır (3) - Son Dakika

MESLEK LİSESİNDE BAŞARI ÇITASI YÜLSELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Bakan Özer, meslek liselerinin, bir zamanlar başarılı öğrencilerin gitmek istemediği okul türünden olduğunu ancak günümüzde kapasitesi artan patent, faydalı model, marka, tasarım, tescil üreten ve tarihinde ilk defa yurt dışına ihracat yapan bir okul türüne dönüştüğünü belirtti. Bakan Özer, geçmişe bakıldığı zaman meslek liselerine önemli bir müdahale olduğunu gördüklerini ve 28 Şubat 1999 yılında yapılan ve sadece mesleki eğitimin değil, imam hatiplerin üniversiteye ulaşımını kısıtlayan katsayılı uygulamasının ülkede 10 yıldan fazla uygulandığını söyledi. Mesleki eğitimlere bu sistemde başarılı öğrencilerin gitmemeye başladığını, çünkü üniversite yolunun kapalı olduğunu dile getirdi.

Meslek liselerinde dönüşüm yaşamaya başladığını ve 3 bin 574 tane mesleki Anadolu lisesinde üretim kapasitesini arttırdıklarını anlatan Özer, "Mesleki eğitim yıllardır iyi giderken ne oldu da bir anda kötü oldu ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmekte neden yetersiz kaldı. Geçmişe baktığımız zaman önemli bir müdahale olduğunu görüyoruz. 28 Şubat 1999 yılında yapılan ve sadece mesleki eğitimin değil imam hatiplerin üniversiteye ulaşımını kısıtlayan katsayılı uygulaması 10 yıldan fazla uygulandı. Mesleki eğitimlere bu sistemde başarılı öğrenciler gitmemeye başladı. Çünkü gitse üniversiteye gidemeyeceklerdi. Giderek eğitim sisteminin içinde meslek liseleri en başarısız eğitim sistemine dönüşmüştü. Bu süreçten sonra işgücü piyasasından hep aradığım elemanı bulamıyorum ne olacak bu meslek liselerinin hali çağrılarını duyar olduk. 2000'li yıllar beşeri sermayenin arttırılması yönünden altın dönemidir. Bu süreçte eğitimin tüm kademesinde okullaşma oranının arttığı dönemi yaşadık. Son 20 yılda eğitimdeki erişilebilirlik son hızıyla yükseldi. Gelinen noktada biz farklı bir yaklaşım gerçekleştirdik. Daha önceden işgücü temsilcileri sadece yapabilirse atölyelere yardım ediyordu ancak eğitim sürecine katılamıyordu. İstedik ki; işverenler meslek lisesi mezunlarının kendilerine gelmesini beklemesinler. İş birliğinin boyutunu değiştirdik. Eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektör temsilcileri ile müfredatı güncellemeye başladık. Başarılı öğrencilere işverenlerin burs vermesini sağladık. Sadece şunu istedik; istihdamda öncelik sağlansın. Bir anda Türkiye'nin her noktasında meslek liseleri ile sektörün bütünleşmesini sağladık. Bu uygulamadan sonra meslek liseleri yüksek puanlı öğrencileri okullara almaya başladı. 28 Şubat katsayı uygulamasının aksaklığı meslek liselerinde dönüşüm yaşamaya başladı. 3 bin 574 tane mesleki Anadolu lisesinde üretim kapasitesini arttırdık" dedi.'ÖĞRENCİLER KAZANÇ SAĞLAMAYA BAŞLADI'Meslek lisesindeki öğrencilerin üretimden kazanç sağlamaya başladığını ifade eden Özer, özellikle pandemi döneminde kimse evinden çıkmazken mesleki lise öğrenci ve öğretmenleri canını ortaya koyarak vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmeye başladıklarını belirtti. Salgın sürecinde toplumun meslek liselerine olan saygısının arttığını vurgulayan Özer, "2021 yılında 1 milyon hedef koymuştuk. Mümkün değil dediler. 2021 yılı 1 milyar 162 milyonla kapattık. 2021 yılında öğrencilere dağıttığımız pay 52 milyon TL, öğretmenlerimize dağıttığımız pay 112 milyon TL. Mesleki eğitim liselerindeki öğrencilerimizin cebine artık para girmeye başladı. Öyle mesleki liselerimiz var ki; asgari ücretten daha fazla kazanan okullarımız ve öğrencilerimiz var. Mesleki liselerde açılan travma böylelikle kapatıldı. Tam bu iyileşme sürecinde Covid-19 salgını başladı. Mesleki liselerimizde o zamana kadar salgınla ilgili hiçbir altyapı yoktu. Mesleki okullarımız maskeden dezenfektan üretimine, siperlikten, önlük ve tulum üretimine kadar solunum cihazına kadar her türlü ürünü üretebilir oldu. Herkes canının derdindeyken, evinden çıkmazken mesleki lise öğrenci ve öğretmenleri canını ortaya koyarak vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmeye başladı. Mesleki eğitimdeki bu kapasite olmasaydı salgın sürecinde çok aşırı zorlanırdık. Salgın sürecinde toplumun mesleki liselere olan saygısı arttı" diye konuştu.'52 AR-GE MERKEZİ KURDUK'Milli Eğitim Bakanı Özer, 2021 yılında 250'ye yakın patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili gerçekleştirildiğini söyleyerek, bu işin bir basamak daha ötesine geçip 52 Ar-Ge merkezi kurduklarını aktardı. Meslek liselerinin bir zamanlar başarılı öğrencilerin gitmek istemediği okullardan patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili üreten ve tarihinde ilk defa yurt dışına ihracat yapan okul anlayışına dönüştüklerini belirten Özer, sözlerini şöyle tamamladı: "Her geçen gün kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayan meslek liselerine dönüştük. Meslek liseleri artık tüm altyapısını kendisi oluşturup başka okullara gönderiyor. Gelinen noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesleki liseler iki kanaldan yürüyor. Bu işin bir de mesleki eğitim merkezleri boyutu var. Mesleki eğitim merkezlerimizde haftada bir gün okula, geriye kalan günlerde işletmeye giden öğrencilerimiz var. Müthiş bir model ama çalışmıyor. 60-70 binlerde öğrencisi var. Burada bir sorun var dedik. Zorunlu eğitim kapsamında olmasına rağmen lise diploma hakkı yok. Üç yılın sonunda kalfa oluyor dört yılın sonunda usta oluyor ama lise diploması yok. Altı ay lise diploma hakkı alabilmek için uğraştık. Lise diploması almak için ayrıca açık öğretime kayıt yaptırması gerekiyordu. Bu hakkı teslim ettik ve lise diplomasını da verdik. Bir anda öğrenci sayısı yüzde 63 arttı. Şimdi yine istediğimiz gibi gitmemeye başladı. 130 bin bantlarına geldi. Şu andaki genç işsizliği azaltıp işsizlikte tek haneye inmek için kullanacağımız en önemli enstrüman budur. Bunu Cumhurbaşkanımıza da anlattım. Cumhurbaşkanımız inandı ve 25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı kanunda 3 tane değişikliğe gitti. Her ay verilen asgari ücretin yüzde 30 kısmını devlet üzerine aldı. İkincisi ise üçüncü yılın sonunda kalfa olanlar asgari ücretin yüzde 50'sini almaya başladı. Bugün itibarıyla 330 bin öğrenci mesleki liselerde kayıtlı. Yani yüzde 100'ün üzerinde bir talep oldu ve öğrenci sayısı arttı. 2022'deki hedefimiz 1 milyon vatandaşımızın mesleki eğitim merkezleri ile buluşturulmasıdır."

Konuşmalarının ardından Bakan Özer ve beraberindekiler kitap fuarını gezdi.