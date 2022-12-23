Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek vereceğiz - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek vereceğiz

23.12.2022 16:07

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'tan itibaren başlayacak ikinci dönemde, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıkladı. Özer, "Hazırlıklarını yapıyoruz. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta, eğitim öğretim başladığı zaman, Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz. " dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İşbirliği Protokol Töreni'nde katıldı. Törende Milli Eğitim Bakanlığı ile Vakıfbank İş Birliğinde 'Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Eğitim Ortamlarının Niteliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında 15 yapay zeka atölyesi için imzalar atıldı.

"OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99'A ULAŞTI"

Bakan Özer, okullaşma oranındaki artışa vurgu yaptığı konuşmasında, "19 yılda yüzde 11 olan okullaşma oranı, yüzde 99'a ulaştı. İlkokuldaki yüzde 90 okullaşma oranı, yüzde 99.63'e, ortaöğretimdeki yüzde 44 olan okullaşma oranı, yüzde 95.06'ya ulaşıyor. Son 20 yıl eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranının, ilk Cumhuriyet tarihinde yüzde 95'in üzerine çıktığı bir döneme tekabül ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEKİ TÜM OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK VERECEĞİZ"

Bakan Özer, son dönemde yemekle ilgili spekülasyonlar yapıldığını ifade ederek, " Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndan sonra, 6 ay tepindiler. O bitince şimdi çocukların aç kaldığıyla ilgili spekülasyonlar yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce olmayan sistemi devreye soktu. Taşımalı eğitimde tüm çocuklara ücretsiz yemek veriliyor. Yaklaşık 1 milyon öğrenci taşımalı eğitimde yemek yerken, biz bunu 1.8 milyona çıkarttık. Meclis'teki bütçe görüşmesinde de açıkladığım gibi, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz. Hazırlıklarını yapıyoruz.

"BAŞKA SÜRPRİZLERİMİZ DE OLACAK İNŞALLAH"

Allah'tan bir şey olmazsa 2023 yılının sonuna kadar demiştik kademeli ama, beklemeyeceğiz. İkinci dönem yani 6 Şubat'ta, eğitim öğretim başladığı zaman, Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Yine bu kapsamda taşımalı eğitimle öğrencilerin gittiği okulda, taşımalı eğitimden yararlanmayan öğrencilerin de yemek yemesini sağlıyoruz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda sadece pansiyonlu öğrenciler ücretsiz olarak öğle yemeği yiyordu. O okulda pansiyon varsa tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla 1.8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkaracağız. Bir ay içerisinde. Başka sürprizlerimiz olacak inşallah" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek vereceğiz

"2023 YILINDA TÜM İLÇELERDE BİLİM SANAT MERKEZİ KURACAĞIZ"

Milli Eğitim Bakanı Özer, iki yıl önce Türkiye'deki BİLSEM sayısının 185 olduğunu, bu sayıyı iki katı; 379'a çıkardıklarını, şu anda 100 bine yakın öğrencinin merkezlerden yararlandığını söyledi. Özer, "Buradan da bir müjde vereyim 922 ilçemiz var. 2023 yılında tüm ilçelerde bilim sanat merkezi kuracağız. Dolayısıyla ilçelerdeki o yetenekli çocuklarımız başka ilçelere gidip bir bilim sanat merkezine erişmek durumunda kalmayacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek vereceğiz - Son Dakika

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