Bakan Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer, görevi Ziya Selçuk'tan devraldı. Bakan Özer, okulları eylülde açmak istediklerini belirterek, "Okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" dedi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, görevden affı talebi kabul edilen Ziya Selçuk ile Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer arasında bakanlıkta devir teslim töreni yapıldı. Selçuk, 10 Temmuz 2018 tarihinde başladığı Milli Eğitim Bakanlığı görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini söyledi. Selçuk, "Ben başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu milletin çocuklarına hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Bize canlarını emanet eden velilerimize saygıdeğer milletimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı ve bugün bayrağı teslim ettiğim ve görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer beye başarılar diliyorum. Ziya öğretmen olarak, bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim işimiz eğitim ve öğretmenlik güzel ülkemin çocukları ve yarınları için yapılmış olan tüm iyiliklere, güzelliklere ve verilen emeklere her daim sonsuz bir vefa içinde olacağım ve çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.