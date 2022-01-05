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Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2) - Son Dakika

Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2)

05.01.2022 14:25
Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2)

DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI, OKULLARI DOLAŞTIMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI, OKULLARI DOLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Şanlıurfa'ya 2022 yılında mevcut yatırımlara ilave olarak 73 yeni eğitim birimi yapacaklarını söyleyen Bakan Özer, "14 yeni ilkokul, 19 yeni ortaokul, 1 lise ve 39 anaokulu olmak üzere toplam 73 yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız. Şanlıurfa'nın 2021 yılı içerisinde almış olduğu bakım, onarım, yıkım, yapımla ilgili yaklaşık 200 milyon liralık bir ödeneği göz önüne alındığı zaman bugün itibariyle Şanlıurfa'ya 1 milyar TL'nin üzerinde yeni yatırım kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımların Şanlıurfa'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa'mızın çok daha fazlasına ihtiyacı var. Bunu bugün görmüş olduk. İnşallah bu yatırımlar hızlı bir şekilde ilerledikten sonra sürekli temas halinde olacağız ve Şanlıurfa'nın ilave diğer ihtiyaçlarını gidermek için bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra Halilurrahman Ortaokulu'na geçen Bakan Özer, sınıfları dolaşarak incelemelerde bulundu. Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi.

Bakan Özer'in okuldan ayrılacağı sırada yanına gelen öğretmen İlknur Yanbulut, eş durumu başvurusunda geciktiğini ve 3 yıldır eşiyle ayrı yaşadığını belirterek yardım talebinde bulundu. Bakan Özer'in not alarak yardımcı olacağını söylemesi üzerine öğretmen Yanbulut, meslektaşlarına sarılarak mutluluk yaşadı.


Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2)
Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2)
Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2)
Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2)
Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2)
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Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: Okulların kapanması söz konusu değil (2) - Son Dakika


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