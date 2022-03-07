Bakan Özer: "Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor"

07.03.2022 13:47

Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajının okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özel...

Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajının okunması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı"na katıldı. (2)

Bakan Özer: Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor
Bakan Özer: Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor
Bakan Özer: Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Özel eğitim materyallerini Milli Eğitim Bakanlığı dışarıdan satın almıyor' - Son Dakika


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