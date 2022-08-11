Bakan Özer: "Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarttık" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarttık"

11.08.2022 20:29
Bakan Özer: "Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarttık"

Bakan Özer: "Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarttık" "Sakarya'da 21 yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık" Sakarya'da değerlendirme toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sakarya'ya 658 milyon TL'lik yatırıma ilave olarak 980 milyonluk yeni yatırım...

Bakan Özer: " Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarttık"

"Sakarya'da 21 yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık"

SAKARYA - Sakarya'da değerlendirme toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sakarya'ya 658 milyon TL'lik yatırıma ilave olarak 980 milyonluk yeni yatırım yapma kararı aldık. Böylece Sakarya'mızın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkartmış bulunuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya'da düzenlenen il değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milletvekilleri ve milli eğitimden bürokratlar da hazır bulundu.

"Sakarya'mızın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkartmış bulunuyoruz"

Sakarya'nın eğitimdeki durumunun diğer illere örnek teşkil ettiğini belirten Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sakarya'ya 658 milyon TL yatırım yaptığını ifade etti. Özer, "Bugünkü il değerlendirme toplantısında Sakarya ilimize 658 milyon TL'lik yatırıma ilave olarak 980 milyonluk yeni yatırım yapma kararı aldık. Böylece Sakarya'mızın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkartmış bulunuyoruz. Sadece Sakarya'da değil tabi, tüm Türkiye'de okullarımızın en güvenli ortamlar olması için hem güçlendirme hem de yıkılıp yerine yeni okullar yapılması gerekiyorsa onları yapıyoruz. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde Sakarya'da güçlendirme yapılacak hiçbir okul kalmayacak. Bu süreci tamamlamış olacağız. İlk ve ortaokul ihtiyaçlarını gidermek üzere 7 ilkokul, 5 de yeni ortaokul yapma kararı aldık" dedi.

"Sakarya'ya 21 yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık"

Okul öncesi eğitimin önemine değinen Özer, "Bakanlık olarak okul öncesi eğitime erişimi arttırmak önceliklerimizden bir tanesi. Türkiye son 20 yılda okullaşma oranında gerçekten çok ciddi bir sıçrama yakaladı. Aynı sıçramayı inşallah okul öncesi eğitimde de tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 3 bin yeni anaokulu ve 40 binde yeni anasınıfını yapıp tüm çocuklarımızı ücretsiz bir şekilde bulundukları her noktada okul öncesi eğitime eriştirmek istiyoruz. Bu çerçevede, Sakarya ilimize de 21 yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık" diye konuştu.

"Hem ders kitapları hem de yardımcı kaynak kitaplar da ücretsiz verilecek"

Ücretsiz ders kitaplarının tüm illere ulaştırıldığını kaydeden Özer, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılında her sene olduğu gibi dağıtacağımız ücretsiz ders kitaplarını tüm illerimize ulaştırmış bulunuyoruz. Dün itibariyle de yardımcı kaynaklar da tüm illerimize gönderilmeye başlanıldı. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak. Sadece ders kitapları ücretsiz bir şekilde öğrencilerin masasında olmayacak. Aynı zamanda yardımcı kaynaklarda öğrencilerimizin kullanımına hazır bir şekilde masalarında ücretsiz şekilde kendilerine teslim edilecek" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarttık' - Son Dakika

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