Bakan Özer: "Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz"

17.06.2022 09:45

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bugün sona ermesi nedeniyle yayımladığı mesajda, "Sevgili öğrencilerimiz, bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bugün sona ermesi nedeniyle yayımladığı mesajda, "Sevgili öğrencilerimiz, bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bugün sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Özer, açıklamasında velilere, öğretmelere ve öğrencilere ayrı ayrı mesajlar göndererek, öğrencileri yaz okullarında görmek istediğini belirtti. Bakan Özer, "Saygıdeğer velilerimiz, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle her bir öğrencimizin kaliteli eğitime erişimi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çocuklarınız, aynı zamanda ülkemizin en değerli varlıklarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın ve sizlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Değerli öğretmenlerimiz, zorlu şartlar altında başlayan bu eğitim öğretim yılının son günündeyiz. Sizlerin özverili çalışmalarıyla okullarımız küresel salgın koşullarında da en güvenli alanlar olma özelliğini korudu. Bu zorlu koşulların üstesinden gelerek ülkemizin normalleşmesinde sarf ettiğiniz emek, öğrencilerimize göstermiş olduğunuz özen ve fedakarlıktan ötürü sizlere en içten şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrencilerimiz, bu yıl çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz. İstediğinizde çok büyük işler başarabileceğinizi biliyoruz. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımızda zaman geçirmenizi ümit ediyorum. Bu vesileyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

(Ahmet Furkan Gülap/İHA)

Bakan Özer: Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz
Bakan Özer: Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz
Bakan Özer: Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz
Bakan Özer: Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz
Bakan Özer: Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Sizler, aldığınız notlardan ibaret değilsiniz. Sizlere olan inancımız sonsuz' - Son Dakika

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