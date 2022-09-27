BAKAN ÖZER: TÜM OKULLARDA ARTIK KÜTÜPHANE VAR - Son Dakika
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BAKAN ÖZER: TÜM OKULLARDA ARTIK KÜTÜPHANE VAR

27.09.2022 13:27

MİLLİ Egitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'de Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi açılış törenine katıldı.

MİLLİ Egitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'de Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özer," Bu ülkenin şehirlerinde, köylerinde, ilçelerindeki tüm okullarda artık kütüphane var. İki ay gibi kısa sürede, 16 bin 361 kütüphaneyi yaptık. Bir günde 272 kütüphane. Gerçekten bu bir rekor" dedi.

Kadıköy'de bulunan İstanbul Anadolu Lisesi içerisinde açılan Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi'nin açılış töreni Milli Eg'itim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla yapıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, öğrenciler ile davetliler katıldı. Törende konuşan yazar Bakiler şimdiye kadar katıldığı yüzlerce programdan daha heyecan duyduğunu dile getirerek şiirlerini okudu.

"BÜYÜK EMEKLER VERDİ"

Bakan Özer ise yaptığı konuşmada Türkçe'nin önemini vurgulayarak," Yavuz Bülent hocamız uzun yıllardan beri güzel Türkçemizi, kültürün taşıyıcısı olarak güçlü hale getirme noktasında çok büyük emekler verdi. Çok büyük çileler çekti. Biz dili sadece dil olarak algılıyoruz. Aslında Türkçe, ana dil aynı zamanda kültürün, dinin, tüm yaşam formlarının kendisinde temsiliyet bulduğu konuşma vasatımız. Onun için Türkçe'mizi çok daha güçlü hale getirmek gençlerimizin, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın Türkçe'yi çok daha iyi kullanabilmesi için bakanlık olarak da elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. " diye konuştu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OLARAK ÜÇ DİLE AĞIRLIK"

Bakan Özer," Milli Eğitim Bakanlığı olarak üç dile ağırlık verdik bu dönemde. Birincisi Türkçe, ikincisi matematik, çünkü matematiğin de bir dil olduğuna inanıyorum. Bir insan yaşamla ilişkisini rasyonel bir zeminde kurgulama imkanı veren enstrümanlar içermektedir. Üçüncüsü de bir yabancı dil. Ama bunların ilk çıkış noktası mutlaka Türkçe. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkçe seferberliğini başlatarak özellikle gençlerimizin, yavrularımızın Türkçe'nin zengin, sözcük dağarcığıyla, o kültürüyle tanışmaları için her türlü imkanı seferber etmeye çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

"BU BİR REKOR"

Konuşmasında Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Kütüphanesiz okul kalmasın' kampanyasını hatırlatan Bakan Özer,"İstedik ki tüm okullarımıza kütüphane yapalım. Biraz önce tanıtım filminde Yavuz Bülent Bakiler hocamızın hayatından farklı enstantaneler ve sözler aktarıldığında orada bir sözcük vardı. Bir ifadesi vardı. Bizim evlerimizin yüzde 95'inde ne kitap vardır ne de kütüphane vardır. Elhamdülillah 2021 yılının sonunda bu ülkenin şehirlerinde, köylerinde, ilçelerindeki tüm okullarda artık kütüphane var. İki ay gibi kısa sürede, 16 bin 361 kütüphaneyi yaptık. Bir günde 272 kütüphane. Gerçekten bu bir rekor" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile kütüphanenin açılışı yapıldı. Kütüphane gezildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yazar Yavuz Bülent Bakiler'e tablo ile içerisinde karnelerinin olduğu bir albüm hediye etti.

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Kaynak: DHA

Yavuz Bülent, Mahmut Özer, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER: TÜM OKULLARDA ARTIK KÜTÜPHANE VAR - Son Dakika

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