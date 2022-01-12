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BAKAN ÖZER: TÜM SINIFLARI KOVİD-19'DAN DOLAYI KAPALI OKULUMUZ YOK - Son Dakika

BAKAN ÖZER: TÜM SINIFLARI KOVİD-19'DAN DOLAYI KAPALI OKULUMUZ YOK

12.01.2022 15:02

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Deprem güçlendirme çalışmalarının ardından tekrar açılan okulun açılış töreninde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da yer aldı.

Bakan Özer, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçları hakkında bilgi verdi. Bakan Özer, atanacak öğretmen sayısını ve yapılacak yatırımları açıkladı.

"TÜRKİYE EN FAZLA PUAN ARTIRAN 1. ÜLKE OLDU"

Bakan Özer, TIMSS ve PISA sonuçlarını açıklayarak, "TIMSS 4 ve 8. sınıfta matematik ve fen okuryazarlığında Türkiye en yüksek puana ulaştı. İlk defa 500 ortalamasını geçti. PISA sonuçları daha manidar. Türkiye 15 yaş grubunda öğrenci sayısını en fazla artıran ülke olmasına rağmen Türkçe, matematik ve fen okuryazarlığında puanını en fazla artıran ülke oldu" diye konuştu.

"5 MİLYARLIK EĞİTİM YATIRIMI YAPILACAK VE BİN ANAOKULU AÇILACAK"

Özer, açılacak ana okulu sayısını da açıklayarak, "İstanbul'da şu an 157 tane devlet anaokulu var. İstanbul'a bin tane yeni anaokulu yapıyoruz. Minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, arsa bulmasına bağlı" dedi.

"AŞILANMA ORANIMI ALMANYA, İNGİLTERE, FRANSA'DAN YÜKSEK"

Bakan Özer, Kovid-19 sürecine ilişkin de bilgi vererek, "Yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bugün itibariyle tüm sınıfları Kovid-19'dan dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz yok. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama bizim avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'lara geldi. Aşı olmayıp hastalığı geçirip bağışıklık kazanan öğretmenlerimizin oranı da yüzde 5 civarında. En az iki dozu aşı olmuş bir şekilde antikorunu üretmiş öğretmen oranımız yüzde 94 civarında. En az 3 doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere, Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından daha yüksek aşılanma oranına sahibiz" şeklinde konuştu.

"15 BİN ÖĞRETMENİN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'A VERECEĞİZ"

31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız. 15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz" dedi.

"2022 YILINDAKİ HEDEFİMİZ 100 MİLYON KİTAP"

Okullarda açılan kütüphane ve kitap sayılarına ilişkin de bilgi veren Özer, "İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 okula kütüphane yokken 16 bin 361 okula yeni kütüphane yaptık. Şu an hiçbir okulumuzda kütüphanesiz okul yok. 26 Ekim tarihi itibariyle okullarımızda 28 milyon kitap varken bugün 42 milyonlara ulaştık. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1.89 iken, 2.67'ye çıktı. İnşallah 2022 yılındaki hedefimiz 100 milyon kitap" diye konuştu.

"5 BİN 188 FAZLA DERSLİK YAPTIK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yıkılıp tekrar yapılan okul sayısını açıklayarak, "İçinde bulunduğumuz bu güzel okul gibi yıkılıp tekrar yapılan okul sayımız 355 oldu. 1999'dan önce bin 402 okulumuz var, bu okullara tek tek baktık. 355 okulu yeniden yaparken 5 bin 188 daha fazla derslik yaptık" dedi Açılışın ardından okulu gezen Bakan Özer ve Vali Yerlikaya okulun spor salonunda karşılıklı şut yarışması yaptılar. Öğrencilerin tribünden desteklediği yarışmayı Vali Yerlikaya kazandı.

BAKAN ÖZER: TÜM SINIFLARI KOVİD-19'DAN DOLAYI KAPALI OKULUMUZ YOK
BAKAN ÖZER: TÜM SINIFLARI KOVİD-19'DAN DOLAYI KAPALI OKULUMUZ YOK
BAKAN ÖZER: TÜM SINIFLARI KOVİD-19'DAN DOLAYI KAPALI OKULUMUZ YOK

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Togo Cumhuriyeti, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER: TÜM SINIFLARI KOVİD-19'DAN DOLAYI KAPALI OKULUMUZ YOK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN ÖZER: TÜM SINIFLARI KOVİD-19'DAN DOLAYI KAPALI OKULUMUZ YOK - Son Dakika
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