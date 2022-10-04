Bakan Özer, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili ile arkeologları kabul etti - Son Dakika
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Bakan Özer, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili ile arkeologları kabul etti

04.10.2022 10:53

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli ile 2'nci Göktürk Devleti Hükümdarı İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt kompleksini keşfeden arkeoloji ekibinin temsilcilerini kabul etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli ile 2'nci Göktürk Devleti Hükümdarı İlteriş Kutluk Kağan'ın anıt kompleksini keşfeden arkeoloji ekibinin temsilcilerini kabul etti.

Bakanlık Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Türk Akademisi arasındaki mevcut iş birlikleri değerlendirilip, yeni olanaklar ele alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uluslararası Türk Akademisi'nin hayata geçirdiği çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Umut ediyorum ki Türk Akademisi'nin eğitim ve bilim alanlarında yürüttüğü çalışmalar, gençlerimizin birbirini daha iyi tanımalarına, anlamalarına ve sağlam kültürel bağlar oluşturmalarına fayda sağlayacaktır" dedi.

'DÜNYAYA GÜÇLÜ MESAJ VERMİŞ OLACAĞIZ'

Bakan Özer, ortak bilincin oluşması adına başlatılan ders kitabı çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Halihazırda 'Ortak Türk Tarihi', 'Türk Dünyası Coğrafyası' ve 'Ortak Türk Edebiyatı' dersleri ortaöğretim kurumlarında uygulanan haftalık ders çizelgelerine seçmeli ders olarak eklendi ve bu dersler 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okutulmaya başlandı. 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Ortak Ders Kitapları Çalıştayı'nı Bakanlığımız ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirdik. Çalıştay bitiminde 'Ortak Türk Tarihi', 'Ortak Türk Edebiyatı' ve 'Türk Dünyası Coğrafyası' ders kitapları taraf ülkelerden gelen alan uzmanlarının da yer aldığı ilgili komisyonlarca onaylandı. Akabinde 24 Haziran 2022 tarihinde Nur Sultan'da düzenlenen Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi Toplantısı'nda üye ülkelerin eğitim bakanları da ortak ders kitaplarının kabulüne ilişkin protokolü imzaladı. Dost ve kardeş ülkeler arasında eğitimde iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen bu adımı önemsiyorum. Ortak ders kitaplarının tam olarak hayata geçirilmesiyle Türk dili konuşan ülkeler olarak dünyaya güçlü bir mesaj vermiş olacağız" dedi.

'MOĞOLİSTAN'DA 3'ÜNCÜ ÖNEMLİ KEŞİF'

Türk Akademisi ile Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü'nün ortaklaşa çalışmalarıyla Moğolistan'da tarihi Ötüken'in de yer aldığı Nomgon bölgesinde, 2'nci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk İlteriş Kağan'a ait olduğu değerlendirilen anıt kompleksin bulunduğu haberini heyecan ve sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Özer, "Bu keşfin Moğolistan coğrafyasında sırasıyla 1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun Yazıtları ile Bilge Tonyukuk Yazıtları'ndan sonraki 3'üncü önemli keşif olduğu değerlendirilmektedir. Bu keşif, Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır ve aynı zamanda Türk dünyasının kültürel zenginliğine eklenen yeni bir eserdir. Türk tarihi açısından önem taşıyan ve Moğolistan'ın kültürel mirasının bir parçası olan bu eserlerin gün ışığına çıkarılması, korunması ve tanıtılması Türk devletleri ile Moğolistan arasında en önemli iş birliği alanlarından birisi olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek Türk tarihi, edebiyatı ve coğrafyasına yönelik seçmeli derslerin okutulmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. (DHA)

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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili ile arkeologları kabul etti - Son Dakika

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