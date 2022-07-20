BAKAN ÖZER, URLA UZUNKUYU KÖY YAŞAM MERKEZİ'Nİ AÇTI - Son Dakika
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BAKAN ÖZER, URLA UZUNKUYU KÖY YAŞAM MERKEZİ'Nİ AÇTI

20.07.2022 15:47

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balçova'da eğitimcilerle buluştuktan sonra Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balçova'da eğitimcilerle buluştuktan sonra Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Özer, buradaki konuşmasında, "İzmir sembolik anlamları olan bir ilimiz. Bugün valiliğimizde bir toplantı yaptık ve İzmir'deki yatırımları 3 milyar ilave yatırım ile 5,1 milyara çıkardık. Eğitimin tüm kademelerinde nitelikli eğitimin verildiği ve herkesin nitelikli eğitime erişebildiği bir İzmir ortaya çıkacak. Bugün İzmir'deki tüm okul yöneticilerimizle bir araya geldik. Bir taraftan hedeflerimizi çalışma arkadaşlarımızla paylama imkanımız oldu bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm okulların ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip olduğunu söyledik. Tüm süreçleri yöneticilerimizle birlikte takip edeceğiz. Bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz bu yaz tüm illerde seferber olacak. Önümüzdeki yıl çok daha hazır bir şekilde siz değerli velilerimize hizmet verebilmenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

'KÖY YAŞAM MERKEZLERİ'NDE ÖĞRENCİ SAYISI KRİTERİNİ KALDIRDIK'

Taşımalı eğitim mekanizmasına değinen Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Geçmişten kaynaklanan köyden şehirlere göçten dolayı hükümetlerimiz hep köylerde az sayıdaki çocuğun nitelikle eğitime erişmesi ile ilgili taşımalı eğitim mekanizmasını devreye soktu. Taşımalı eğitimden yararlanan çocuklarımız ücretsiz öğle yemeği yediler. Covid-19 sürecinden sonra tüm dünyada farklı bir şey yaşandı. İnsanlar doğaya, köylere yönelmeye başladı. Gıda tedarik zincirlerindeki problemler ve nitelikli tarım stratejik öneme sahip olmaya başladı. Bu toplumsal yeni akışı değerlendirmek için köy yaşam merkezlerini devreye soktuk. Bu merkezlerde öğrenci sayısı kriterini kaldırdık. Vatandaşlarımızın talep etmiş olduğu hangi eğitim varsa onları bu mekanlarda vatandaşımızın erişimine açacağız. Öğrencilerimizin doğal bir ortamı deneyimlediği mekanlara dönüştüreceğiz. Tüm illerimizdeki yaz sürecinde her ziyaretimizde bir köy yaşam merkezi açarak devam edeceğiz."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Bakan Özer'e verdiği desteklerinden ötürü teşekkür edip, İzmir'in güçlü olabilmesi için eğitimin güçlü olması gerektiğini vurguladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de açılışta yaptığı konuşmada merkezin eğitim camiasının hizmetine verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, eğitim dört duvar arasına indirgenemeyeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, beraberindekilerle kurdeleyi kesip, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı.

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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER, URLA UZUNKUYU KÖY YAŞAM MERKEZİ'Nİ AÇTI - Son Dakika

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