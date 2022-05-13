BAKAN ÖZER UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİKLE İLGİLİ SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihlerini açıkladı. Bakan Özer "500 binin üzerinde öğretmeni ilgilendiren, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran tarihlerinde, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül arasında yapılacak. Başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül tarihleri arasında olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imza programı düzenlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz katıldı. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer törende konuşma yaptı. Bakan ve rektörün konuşmalarının ardından protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde, Maçka Tekniki ve Mesleki Anadolu Lisesi'ne ait 'Kuluçka Merkezi' açılacak.

"MESLEKİ LİSELERİNE OLAN ALGIYI KALDIRMAK İÇİN YTÜ İLE ADIM ATIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Bakanlık olarak, öncelik verdiğimiz, güçlendirmek istediğimiz en önemli alanlardan bir tanesi mesleki ve tekniki eğitim. Katsayı uygulamasıyla mesleki eğitim mezunlarının yükseköğretime erişimin engellenmesi, aynı zamanda imam hatip mezunlarının erişiminin engellemesi. Hem din öğretiminde hem de mesleki eğitimde bu ülke ciddi bedeller ödedi. Meslek liseleri hiçbir yere yerleşemeyen, zorunlu bir okul türüne dönüşmüştü. Bu algıyı değiştirmek için ikinci bir hamle yaptık. Ülkemizin en güçlü kurumlarıyla elit diye tanımlayacağımız çok güçlü meslek liseleri kurmaya başladık. 28 Şubat sürecinin fay hattı gibi kırmış olduğu o mesleki eğitime bakış tamamen değişmiş oldu. Bugün de bu algıyı değiştirmek ile ilgili adımı Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte atıyoruz. Maçka Tekniki ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin birlikte eğitim öğretim sürecini yöneteceğiz" dedi.

Bakan Özer "2018 yılında 3 bin 500 tane meslek lisemizde döner sermaye kapsamında elde edilen gelir 250 milyon TL civarındaydı. 2021 yılında 1 milyar 162 milyon lira ile kapattık. 2022 yılındaki hedefimiz 1.5 milyarlık üretim kapasitesine ulaşabilmek. Şu anda 4 ayda elde edilen gelir 2021'in 4 ayına göre yüzde 225 arttı. 2021 yılında öğrencilerimize 52 milyon lira döner sermayeden pay dağıttık. Öğretmenler 112 milyon lira pay aldı. Eğer meslek liselerinin üretim kapasitesi olmasaydı maskelere, dezenfektanlara, yüz koruyucu siperliklere, solunum cihazına erişim bu kadar kolay olmazdı ve Türkiye bu süreci bu kadar kolay atlatamazdı" diye konuştu.

SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Bakan Özer "60 yıllık bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle yayınlanarak yürürlüğe girdi. Son 20 yılda eğitimde yaşanan devasa dönüşüm, öğretmene mahsus bir kanun özleminin gerçekleşmesiyle taçlandırılmış oldu. İlgili yönetmelik yayınlandı ve şu an itibariyle de o yönetmelik ile ilgili eğitim programı ve sınav tarihi ile ilgili takvimi de bakanlığımızın web sitesinden paylaştık. 500 binin üzerinde öğretmeni ilgilendiren, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran tarihlerinde, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül arasında yapılacak. Başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül tarihleri arasında olacak" dedi.