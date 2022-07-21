Bakan Özer, voleybolda dünya şampiyonu olan TVF Spor Lisesi Takımı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Özer, voleybolda dünya şampiyonu olan TVF Spor Lisesi Takımı'nı kutladı Açıklaması

21.07.2022 13:10
Bakan Özer, voleybolda dünya şampiyonu olan TVF Spor Lisesi Takımı'nı kutladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, voleybolda liselerarası dünya şampiyonu olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Takımı'nı kutlayarak, "Birlikte hareket etmenin, aynı kulvarda koşmanın neticesini işte bu dünya şampiyonluğuyla taçlandırmış bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, voleybolda liselerarası dünya şampiyonu olan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Takımı'nı kutlayarak, "Birlikte hareket etmenin, aynı kulvarda koşmanın neticesini işte bu dünya şampiyonluğuyla taçlandırmış bulunuyoruz." dedi.

Özer, Brezilya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde namağlup birinci olan TVF Spor Lisesi Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada Özer, sporcuların ülkeye büyük bir başarıyla döndüklerini ifade ederek, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve sporculara teşekkür etti.

Özer, TVF'nin, spor lisesinin niteliğinin artması, genç voleybolcuların yetiştirilmesiyle ilgili çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bakanlık olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor liselerinde eğitim süreçlerinin, ilgili federasyonlarla birlikte yönetilmesine ilişkin iş birliğine değinen Özer, şöyle devam etti:

"Son yıllarda sporun sadece belli alanlarında değil, tüm alanlarında çok ciddi başarı elde etmeye başladı Türkiye. Her gittiği uluslararası yarışmada geçmişe kıyasla çok önemli başarılar elde ederek, dönüyor. Ne kadar iş birliğimizi, birikimlerimizi eğitimle ilişkilendirirsek ve bu alanda farklı açılımlar yaparsak, bu ülke o kadar çok başarılı olacak. Çünkü ülkemizin çok büyük birikimi var. Önemli olan kendi alanlarında bu birikimleri birleştirebilmek, herkesin farklı kulvarda çırpınması değil, tek kulvarda hep birlikte koşabilmek. Birlikte hareket etmenin, aynı kulvarda koşmanın neticesini işte bu dünya şampiyonluğuyla taçlandırmış bulunuyoruz."

Sporcuları kutlayan Özer, "Brezilya'da yapılan dünya şampiyonasında birinci olarak ülkemizi temsil ettiniz ve dünya şampiyonu olarak geldiniz. Tüm maçlarda başarılı bir şekilde netice aldınız. Bakanlık olarak sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ ise Bakan Özer'e katkı ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Bugün Türkiye'de eğitim mi, spor mu ikilemi kalktı." ifadesini kullandı.

Üstündağ, TVF Spor Lisesinin yanında voleybol ortaokulu kurmak istediklerini söyledi.

Bakan Özer, sporculara satranç takımı ve tablet, sporcular da Özer'e Tokatlı olması dolayısıyla 60 numaralı ve üzerinde imzalarının bulunduğu çerçeveletilmiş forma hediye etti.

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Kaynak: AA

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