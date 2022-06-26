"Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması
KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"na katıldı.(5)
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bakan Özer: 'Tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını birlikte yetiştireceğiz' - Son Dakika
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