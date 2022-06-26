Bakan Özer: "Tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını birlikte yetiştireceğiz" - Son Dakika
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Bakan Özer: "Tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını birlikte yetiştireceğiz"

26.06.2022 15:30

"Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"na katıldı.

"Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"na katıldı.(5)

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'Tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını birlikte yetiştireceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Özer: "Tarım alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını birlikte yetiştireceğiz" - Son Dakika
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