Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

20.04.2022 16:58
Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

BEŞİKTAŞ Yenilevent Anadolu Lisesi'ndeki Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı.

BEŞİKTAŞ Yenilevent Anadolu Lisesi'ndeki Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. Kütüphanelerin okulların kalbi olmasını istiyoruz. Bundan sonra her kütüphanemize, edebiyatçı, kültür, sanat, ilim erbabı insanlarımızın ismini vereceğiz " dedi.

Beşiktaş Yenilevent Anadolu Lisesi'nde Doğan Hızlan Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve kütüphaneye ismi verilen yazar Doğan Hızlan katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan açılış töreninin ardından Doğan Hızlan öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.  Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Bakan Özer, Vali Yerlikaya ile Doğan Hızlan kütüphaneyi gezdi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ MEKANLAR OKULLARDIR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulların ilk açılacak ve son kapanacak yerler olduğu okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesi olduğu söylemini sadece bir retorik olmadığı kararlı bir iradenin arkasında olduğunu tüm Türkiye görmüş oldu ve tüm Türkiye şunu gördü. Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli, en korunaklı mekanlar bu toplumda okullardır" dedi.

"TÜRKİYE'DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI" Bakan Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini merkeze aldık. Öğrencilerimizin iyi ortamlarda yetişmelerini sağlayabilmek için bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber etmeye başladık. ve bunun ilk adımını da 26 Ekim 2021 tarihinde Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" kampanyasıyla başlattık. 16 bin 361 okulumuzun kütüphanesi yoktu. 2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. 2021 yılı sonu itibariyle okul öncesinden ilkokula, ilkokulda, ortaokula, ortaokuldan, liseye kadar ve şu anda Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okul kalmadı. İnanıldığı zaman aslında çözülemeyecek bir problemimizin olmadığını göstermesi bağlamında da çok kıymetli. Kütüphanelerin yapımında meslek liselerimiz çok önemli katkılar sağladılar." diye konuştu.

"KÜTÜPHANELERDEKİ KİTAP SAYISI DA ARTIYOR" Bakan Özer, "Sadece kütüphaneleri yapmadık aynı zamanda kütüphanelerdeki kitap sayısını da artıyoruz. Bu projeyi başlatırken kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı. Bugün 56 milyonu aştı. Yani kitap sayımızı yüzde yüz artırmış olduk. Proje öncesinde öğrenci başına düşen kitap sayısı 1.6'ydı. Bu yılın sonuna kadar kütüphane kitap sayısını 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz ve böylece öğrenci başına düşen kitap sayısını 1.6'dan, 1.7'ye çıkartmış olacağız" dedi.

KÜTÜPHANELERİN OKULLARIN KALBİ OLMASINI İSTİYORUZ Bakan Özer şöyle devam etti: "Kütüphanelerin okulların kalbi olmasını istiyoruz ve bugün bu kütüphaneyle İstanbul'da yeni bir başlangıç daha yapmış oluyoruz. Edebiyata, kültür sanata gönül vermiş Doğan Hızlan Beyefendi gibi yaşayan insan hazinelerimizin ismini artık İstanbul'da kütüphanelere vereceğiz. Doğan Bey'in ömründe şu ana kadar sürekli kitaplarla, edebiyatla bizlere rehberlik ettiği, edebiyatın, kültürün, dilin ne kadar önemli olduğunu o sıcak gündemlerde edebiyat konuları önemli olmazken bile ısrarlı bir şekilde hiçbir zaman vazgeçmeden bizlere hatırlattı. Onun için İstanbul'daki başlangıcı Doğan Hızlan ile yapmak istedik. Bundan sonra her kütüphanemize, edebiyatçı, kültür, sanat, ilim erbabı insanlarımızın ismini vereceğiz"

BİR KÜTÜPHANE BİN KÜTÜPHANEDİR

Yazar Doğan Hızlan, yaptığı konuşmada gençlere kitap okuma tavsiyesinde bulunarak, "Bir kütüphane açıldığında benim için bin kütüphanedir. Eski yıllarda kütüphaneler 17.00'de kapanırdı. Devletin de kütüphanesi var ama yerel yönetimler de kütüphanelere çok ağırlık veriyorlar ve gerçekten de 24 saat açık çünkü insanın ömrü artık 7/24" dedi.


Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Özer Yenilevent Anadolu Lisesi Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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