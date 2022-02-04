Bakan Özer: Yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "7 Şubat'ta, 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Ulusal Eğitime Katkı Protokolü Töreni'ne katıldı. Çok sayıda davetlinin yer aldığı törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitimi cazip hale getirmek üzere ilkleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'mız ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız 'Mesleki Eğitimde İş Birliği' protokolüyle mesleki eğitimde reform hareketini, bakanımızla birlikte başlattık. Böylece 81 ildeki 116 mesleki ve teknik Anadolu lisesini, gençlerimiz için umut ve uzmanlık kapısı haline getirdik ama burada durmuyoruz, yeni ve daha büyük bir işe girişiyoruz. 154 ilçede, 154 yeni okul için harekete geçiyoruz. Odalarımızın ve borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize daha, yeni okullar kazandırıyoruz. İlçelerimize, hayırlı ve uğurlu olsun. Bugünkü protokolle TOBB tarafından ülkemize kazandırdığımız eğitim tesisi sayısını 306'ya ulaştırmış oluyoruz. Eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğinin bilinciyle çalışıyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin girişimci gücü olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BAKANLIĞIMDA ATTIĞIM EN GÜZEL İMZA'

Milli Eğitim Bakanı Özer ise protokolün önemine değinerek, "Bugün belki de son 20-25 yıl içerisinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan en büyük eğitim yatırımı anlaşmasını imzalamak üzere burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. En zararsız, yatırım riski olmayan yatırım, eğitimi yatırımıdır. Ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayesidir. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak gece gündüz demeden tüm çalışma arkadaşlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. 154 ilçedeki 154 okulun ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımda attığım en güzel imza" dedi.

'7 ŞUBAT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Özer, Covid-19'un dünyada ekonomik ve siyasi dönüşümlere yol açtığını, tüm sektörler gibi eğitimin de bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden olduğunu söyledi. 1,5 yıl boyunca eğitime uzaktan eğitim platformlarıyla devam edildiğini anımsatan Özer, şunları kaydetti:

"2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla da haftada 5 gün tüm kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladık. Birinci dönemi hiçbir kesintiye uğramadan nihayetlendirdik ve 2 haftalık yarıyıl tatiline tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimizle birlikte girdik. Bu süreçte öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, hakikaten büyük fedakarlık gösterdiler. Öğrencilerimiz, 5 aydan beri her gün okullarında maskelerle ders dinlediler. Dersteki etkinliklere katıldılar. Öğretmenlerimiz haftada 5 gün maskelerle ders anlattılar. Özellikle öğretmenlerimiz, aşılanma oranlarının yüksekliğiyle bu sürecin başarılı bir şekilde devam etmesine çok büyük katkı sundular ve inşallah 7 Şubat'ta aynı kararlılıkla 81 ilde, tüm ilçelerimizde, okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz yani 'Omicron' salgını ve vaka sayılarındaki artıştan dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz. Bununla ilgili zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler oluyor. Biz son 5 ayda şunu gösterdik. Tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır ve okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerini de geliştirme yerleridir. Bunun için inşallah 7 Şubat'ta, tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.