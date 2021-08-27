Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanları ve teşkilat yönetimi katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Özer'in Ankara'ya doğru hareket etmek için bölgeden ayrılacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: BAKAN ÖZER AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ - Son Dakika