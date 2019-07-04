Bakan Özersay'dan Kıbrıs görüşmeleri açıklaması
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, "Eğer uluslararası aktörler, sadece ilgili taraflara çağrıda bulunarak Kıbrıs görüşmelerinin kaldığı yerden devam...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:01 Kaynak: AA
(KKTC) Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, İsviçre
'deki Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, "Eğer uluslararası aktörler, sadece ilgili taraflara çağrıda bulunarak Kıbrıs görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesini, müzakerelerin sürdürülmesini isterse size şunu garanti edebilirim ki bu olmayacak." dedi.
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