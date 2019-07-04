Son Dakika Haberleri: Bakan Özersay'dan Kıbrıs görüşmeleri açıklaması
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Bakan Özersay'dan Kıbrıs görüşmeleri açıklaması

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, "Eğer uluslararası aktörler, sadece ilgili taraflara çağrıda bulunarak Kıbrıs görüşmelerinin kaldığı yerden devam...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatarak, "Eğer uluslararası aktörler, sadece ilgili taraflara çağrıda bulunarak Kıbrıs görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesini, müzakerelerin sürdürülmesini isterse size şunu garanti edebilirim ki bu olmayacak." dedi.
Bakan Özersay'dan Kıbrıs görüşmeleri açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:01 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, İsviçre, Kıbrıs, Güncel
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