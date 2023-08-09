Bakan Özhaseki'den deprem sitemi: Yıllar önce Antakya'ya gittiğimde küfürler ettiler - Son Dakika
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Bakan Özhaseki'den deprem sitemi: Yıllar önce Antakya'ya gittiğimde küfürler ettiler

09.08.2023 23:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yıllar önce Hatay'ın Antakya ilçesine kentsel dönüşüm için gittiğini ancak bölge halkının istemediğini, küfürler edildiğini söyledi. Bakan Özhaseki, 'Saatlerce dil döktüm ve ikna edemedim. Deprem olduğunda da ilk oraya baktım. O mahalle yok olmuş. O insanlar da yok. Maalesef hayatını kaybettiler.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yıllar önce Hatay'ın Antakya ilçesine kentsel dönüşüm için gittiğini ancak bölge halkının istemediğini, küfürler edildiğini söyledi. Bakan Özhaseki, "Saatlerce dil döktüm ve ikna edemedim. Deprem olduğunda da ilk oraya baktım. O mahalle yok olmuş. O insanlar da yok. Maalesef hayatını kaybettiler." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cnn Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesine yıllar önce kentsel dönüşüm için gittiğini ancak bölge halkının istemediğini söyleyen Bakan Özhaseki dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HOŞ GELDİNİZ DERKEN KÜFÜRLER BAŞLADI"

Bakan Özhaseki şunları söyledi: "Yıl 2017 ya da 2018'di. Antakya'da bir belediye başkanımız vardı. Arkadaşımız bana gelerek buranın dönüşmesi gerektiğini yardım edersek, işin altından kalkabileceğini söyledi. Atladık gittik Antakya'ya yıkımı yapmaya. Alana gittik ama bakışlar nahoştu. Onları gördüm ama bir şey demeden geçtim yerime oturdum. Belediye başkan arkadaşımız, 'Sayın Bakanım hoş geldiniz' derken küfürler başladı. O adamcağız o iki üç cümleyi nasıl kurdu bilmiyorum. Belediye başkanı tedirginlikle selam verdi ve oturdu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTEMİYORUZ DEDİLER"

Sonra beni çağırdılar. Protokol konuşması yapmadan, 'Kentsel dönüşüm istemiyorsunuz değil mi?' dedim. 'Hayır istemiyoruz' dediler. Ben de 'Tamam yapmıyoruz' dedim. 'Rahat olun' dedim. 'Sizden bir ricam var' dedim. 'Sizin için geldim' dedim. 'Mümkünse oturun sohbet edelim ve yine yapmayın derseniz yapmayacağız' dedim.

"TEHLİKEYİ UZUN UZUN ANLATTIM"

Türkiye'de 2 müthiş fay hattı var, biri İstanbul'a doğru gidiyor biri de Doğu Anadolu Fay Hattı. Bunlar hareket ediyor. Burada felaket durum bizi bekliyor, bu evlerde a partili b partili kalmayacak, hepimizi götürecek dedim. Belediye başkanı size az verdiyse size çok vermek uğraşayım. Sabaha kadar sizi dinleyeceğim sonra da sizle kentsel dönüşüme burada başlayalım. Buradaki tehlikeyi uzun uzun anlattım.

"MAALESEF HAYATINI KAYBETTİLER"

Ofise oturdum ve uzun bir kuyruk oluştu. Her gelen derdini anlattı. Saatlerce dil döktüm ve ikna edemedim. Deprem olduğunda da ilk oraya baktım. O mahalle yok olmuş. O insanlar da yok. Maalesef hayatını kaybettiler. Kimse orada rantsal dönüşüm olsun istemiyor ki, kentsel dönüşüm olsun istiyoruz. Kolaycı bir laf bulmuşlar ve oradan yürüyorlar.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Mehmet Özhaseki, Antakya, Hatay, Emlak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Bakan Özhaseki'den deprem sitemi: Yıllar önce Antakya'ya gittiğimde küfürler ettiler - Son Dakika


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