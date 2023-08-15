Bakan Özhaseki'den "sıcaklık rekoru" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Özhaseki'den "sıcaklık rekoru" açıklaması Açıklaması

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; en yüksek sıcaklığın dün 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi.

"EN YÜKSEK SICAKLIK SARICAKAYA'DA ÖLÇÜLDÜ"

Bakan Özhaseki, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, dün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

"REKOR ŞIRNAK CİZRE'DEYDİ"

Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de sıcaklık rekoru dün 49,5 dereceyle Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kırıldı
Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Sarıcakaya, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özhaseki'den 'sıcaklık rekoru' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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