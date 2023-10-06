Depremzedelerin yaralarını saracak! Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarları artırıldı - Son Dakika

Depremzedelerin yaralarını saracak! Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarları artırıldı

Son Güncelleme: 06.10.2023 12:07

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının artırıldığını duyurdu.

YENİ RAKAMLAR

Hibe ve kredi miktarı konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye yükseltilirken, ahırlı köy evleri için hibe miktarı 750 bin TL, kredi miktarı ise 1 milyon TL oldu.

"VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin paylaşımı şöyle:

Deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarı artırıldı
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Deprem, İnşaat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelerin yaralarını saracak! Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarları artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelerin yaralarını saracak! Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarları artırıldı - Son Dakika
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