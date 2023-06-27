Bakan Özhaseki: Depremde Maddi Zarar 100 Milyar Dolar - Son Dakika
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Bakan Özhaseki: Depremde Maddi Zarar 100 Milyar Dolar

27.06.2023 20:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin neden olduğu maddi hasarın 100 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan, deprem bölgesindeki insanların evlerini yapana kadar orada kalacaklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan maddi zararın 100 milyar dolar olduğunu söyledi.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de eski fuar alanında düzenlenen AK Parti bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde konutların en kısa sürede bitirileceğini belirtti.

"ŞİMDİ YİNE ÇALIŞACAĞIZ, GAYRET EDECEĞİZ"

Bakan Özhaseki şunları söyledi: " Türkiye'nin de en zor seçiminde şimdi sizler yine sağduyudan, doğrudan yana oyununuzu kullandınız ve Sayın Cumhurbaşkanımızı da Cumhurbaşkanlığı makamına kadar çıkardınız. Allah kötülere fırsat vermesin, Kandil'deki katilleri sevindirmesin diye dua ettik. Allah bu ülkeden çıkıp Türkiye'ye düşmanlık yapan bir ülkenin kucağındaki şizofren yapıya FETÖ denen belayı sevindirmesin diye de hep dua ettik. Sizler de destek verdiniz, bugünlere kadar geldik. Biz şimdi yine çalışacağız, gayret edeceğiz.

"YIKILAN YERLERİN HEPSİNİ YAPACAĞIZ"

Emeğimizi hiç esirgemeyeceğiz. Biz biliyoruz ki Allah bizi mahcup etmesin diye dua ederken, bir taraftan da duamızın ucunda hep siz vardınız. Sizlerin o duaları sayesinde ayaktayız. Deprem gibi bir felaket çıktı karşımıza. Yüzyıllık değil, emin olun bin yıllık. Bu Anadolu topraklarında kurduğumuz medeniyetimizin başına gelen en büyük bela deprem. 11 ilimizi etkilediği gibi bine yakın köyümüzü ve ilçemizi de etkiledi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Bunların hepsi yapılacak. O bölgelerden çıkmayacağız."

"MADDİ ZARAR 100 MİLYAR DOLAR"

Depremde nedeniyle oluşan maddi hasara değinen Bakan Özhaseki, "Bütün bakan arkadaşlarımız deprem bölgelerinde görevli. Bayram namazını o bölgede kılacaklar. Ben yarın Kahramanmaraş tarafına gidiyorum. Onların evlerini yapıp teslim edinceye kadar orada olacağım. İnsanlar dönüp bizlere, 'Allah sizden razı olsun', 'hakkımız helal olsun' diyene kadar oralardayız. Oradan hiç ayrılmayacağız. Bunu herkes bilsin. Ne söz vermişsek bu sözlerin hepsini tutacağız. Kolay değil. 50 bin canımız toprakta. Onları karşılayacak ve geri getirecek bir durumumuz yok. Maddi zararı soruyorsanız 100 milyar dolar. Öyle bir şey bütçede var mı? Yok ama Allah Kerim. Biz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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