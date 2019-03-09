Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdamirli'den Kütahyalı Pancar Üreticisine Kota Müjdesi

Bakan Pakdamirli'den Kütahyalı Pancar Üreticisine Kota Müjdesi

20 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, pancar üreticisine kota müjdesi verdi.

Bakan Pakdamirli'den Kütahyalı Pancar Üreticisine Kota Müjdesi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, pancar üreticisine kota müjdesi verdi.

Kütahya Zafer Meydanı'da vatandaşlara seslenen Pakdemirli, "Burada Kütahyalı pancar üreticisine bir müjde vermek istiyorum. Pancarda kotayı artırıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin kota müjdesi, alandaki vatandaşların alkış ve sloganlarıyla karşılık buldu.

Kütahya'da pancar kotasının şu an 43 bin 750 ton olduğunu, kota artırımı ile bunun 60 bin tona çıkmasının beklendiği belirtildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

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