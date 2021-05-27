Bakan Pakdemir'ye "Viranşehir" sunumu

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ilçenin imar planı ve projeleri için Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Ankara'ya gitti. Ankara'da Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli'yi ziyaret etti. İlçenin imar planı ve kamu yararı gibi konularda Bakan Pakdemirli ve heyetine sunum yapan Başkan Ekinci, ilçe ile ilgili projeleri ve imar planını da Bakan ve heyeti ile paylaştı. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Ekinci "Bakanımız ve heyeti ile bir araya gelip sunum yapma imkanı bulduk. Son derece verimli bir görüşme oldu. İlçemiz ile ilgili projelerimizi ilettik. İlçemizin kamu yararı konularını da ilettik. Bakanımıza ve heyetine çok teşekkür ediyorum. İlçemiz için girişimlerimiz devam edecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA