Bakan Pakdemirli: 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon küçükbaş hayvan kesim için hazır - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımız hiç korkmasınlar. Dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir eksik yok. 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yapımı devam eden hayvan pazarında incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi. Bakan Pakdemirli'yi Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çerkeş Kaymakamı Zikri Şahin, belediye başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Yapımı devam eden hayvan pazarında incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, daha sonra açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi hayvan sayısı ile ilgili bilgi vererek, "Vatandaşlarımız hiç korkmasınlar. Dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir eksik yok. 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş, 2.7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50 daha fazlasını sektör hazır ediyor. Bu konuda vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir endişeleri olmasın" dedi.

'TOKALAŞMA OLMAYACAK'

Bakan Pakdemirli, hayvan satış alanlarında koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelenek gereği hayvan pazarında tokalaşma oluyordu. Artık bu sene içinde bulunduğumuz ve hala devam eden pandemiden dolayı da bu tokalaşmalar olmayacak. Mümkün mertebe sosyal mesafelerle bu işler halledilecek. Maskesiz asla hayvan pazarlarına girilmeyecek. El dezenfeksiyonu ve ateş ölçümleri yapılacak. Satış yerinin etrafları sınırlandırılacak, hayvan satış yerlerinde uygun giriş ve çıkış kapıları oluşturulacak. Kulak küpesi veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesi olmayan hayvanlar asla hayvan satış yerlerine, kurbanlık satış yerlerine alınmayacak. Çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Hayvan belgeleri HAYSAK uygulamasından sorgulandıktan sonra hayvanın alım satım işlemleri gerçekleşecek. Bu sene her yıl olduğu gibi zaten hijyen tedbirlerini maksimum seviyede uyguluyorduk ama koronavirüse özel bazı ekstra tedbirler aldık. İnşallah vatandaşlarımız dini vecibelerine istedikleri şekilde, istedikleri konforda yerine getirebilecekler."

Bakan Pakdemirli'nin ilçedeki ziyaretleri sürüyor.