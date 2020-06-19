Bakan Pakdemirli; "1 milyar 469 milyon 303 bin TL destek ödemesi hesaplara yatırılıyor" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli; "1 milyar 469 milyon 303 bin TL destek ödemesi hesaplara yatırılıyor"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilere bugün 18.00'dan sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında şu detayları da paylaştı.

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız" diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıkladı; "Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL'ye ulaşarak; 22 Milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin yüzde 69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" dedi.

Yağlı tohumlu bitkiler aşağıdaki takvime göre ödenecek. Kimlik numarasının son hanesi 0-2 0 1 3 5 7 9 olanlar 19 Haziran 2020 Saat 18: 00'dan sonra,4-6 4-6 olanlar 26 Haziran 2020 Saat 18: 00'dan sonra,8 8 olanlar, 03 Temmuz 2020 Saat 18: 00'dan sonra.