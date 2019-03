Bakan Pakdemirli, 10. Milas Tarım Fuarı Açılışına Katıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış töreni Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşma yapan Bakan Pakdemirli, "Çiftçi ve üretici kardeşlilerimiz başımızın tacı, sonuna kadar yanındayız. Biz destek vereceğiz, siz üreteceksiniz. Devletinize güvenin. Türkiye'mizde istikrar sürmeli, güzide ülkemiz pastadan daha fazla pay almalı" dedi.



Milas'ta, Güney Ege 10. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. TARİŞ 152 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne ait Çırçır Fabrikası'ndaki Fuar Alanı'nda düzenlenen açılış törenine; Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının seslendirilmesinin ardından programın açılış konuşmasını Fuarcılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan yaparak, 10 yıldır fuarın tarım sektörüne, bölgeye ve üreticiye büyük katkılar sağladığını ifade ederek; "Tarım Fuarı artık bölgenin en çok ziyaret edilen fuarlarından birisi konumuna geldi. 185 firma, 400'e yakın marka ile temsil edilen bu organizasyon her geçen gün kıymetini arttırıyor. Fuarımız, düzenlenirken, bölge çiftçisinin bilgisi ve görgüsünün gelişmesi için, teknolojik imkanlardan istifade edebilmesi için son derece önemli bir misyon üslendi. Türkiye'de en fazla kadın çiftçinin ziyaret ettiği bu fuarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm eli öpülesi kadınlarımızın gününü kutluyorum. Bakanımıza da teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.



Vali Civelek; "Tarımsal üretimde avantajlı bir konumdayız"



Erdoğan'ın ardından kürsüye gelerek konuşma yapan Muğla Valisi Esengül Civelek; "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu anlamlı gün münasebetiyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Bakanlığımızın, kadın çiftçilerimizin konumlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, destek, hibe, program ve projeleri için Bakanımıza kadın çiftçilerimiz adına müteşekkirliğimizi ifade etmek isterim. Tarımın, ülkemizin geleceği olduğunu, ekonomisinde, kalkınmasında hayatı bir önemi olduğunu biliyoruz. Muğlamızda da tarım sektörü ilimizin sosyo-ekonomik gelişmesine ciddi katkılar sağlayan bir sektördür. Muğla olarak, coğrafi yapımız, uygun iklim koşullarımız, verimli topraklarımız ile tarımsal üretimde avantajlı bir konumdayız. Tarım ve hayvancılık sektöründe güçlü bir potansiyele sahibiz. Son 10 yıldır da Milas'ta düzenlenen tarım fuarlarımız sektörün tüm aktörlerini bir araya getirmekle birlikte çiftçilerimizin tarım alanındaki gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olmasına da vesile olmaktadır. Tarım fuarımızın ilimize, bölgemize, ülkemize, tarım ve hayvancılık sektörünün tüm aktörlerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Bakan Pakdemirli; "Bugün çok özel bir gün"



"Benim çok değerli köylüm, çiftçim, üreticim" diyerek konuşmasına başlayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; "Ege'nin bir evladı olarak, doğduğum zamandan itibaren, çiftçiliğin içerisinde olan, hala daha üretim yapan bir kardeşiniz ve bir tarım sektörü emekçisi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok özel bir gün Sofrada tadımız, evde huzurumuz, tarlada alın terimiz, ilk öğretmenimiz, anamız, bacımız, kalbimizde, gönlümüzde her gün yeri olan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.



Pakdemirli; "Her zaman önce çiftçimiz ve üreticimiz geliyor"



Göreve geldiği günden beri 81 ili dolaştığını belirten Bakan Pakdemirli; "Bakanlığımıza geldiğim zaman dedim ki; ben koltuğumda oturmayacağım. Ben gidip, benim çiftçim, üreticim ve köylümle konuşacağım, en iyi dersi ondan alırım, en iyi danışman odur, ben onların derdini dinleyeceğim dedim. Belki her derdi çözemeyiz ama devletimiz de imkanlar nispetinde çiftçiye, köylüye en iyisini yapmaya çalışıyor. Zor ekonomik koşullar altında olduğumuz zamanda her zaman önce çiftçimiz ve üreticimiz geliyor. Çiftçi ve üreticimizle alakalı ne zaman Cumhurbaşkanımıza bir şey söylesek, hiçbir zaman bize hesap sormaz, 'çalışın, yapın, çiftçimiz, üreticimiz ve köylümüz bizim başımızın tacıdır' der. Ben sizlerin nezdinde Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Her zaman destek olacağız, destek olmaya söz vereceğiz"



Muğla'ya üçüncü kez geldiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; "Egeli bir Bakan olmam sebebiyle de Muğlamıza daha fazla geleceğim, daha fazla ilgileneceğim. O kadar güzel ürünlerimiz var ki, bu topraklar o kadar güzel cennet toprak ki, zeytini, üzümü, inciri, arısı, balıkçılığı ile inanılmaz bereket fışkıran topraklar. Ürünlerimiz çok iyi satmamız gerekiyor. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı biliyoruz. Ürünlerimizi daha iyi depolamamız lazım. Ürünlerimizi işleyip, işlenmiş ürünler haline getirmemiz lazım. Bu güzel doğadan, tabiattan çıkan ürünlerin hepsi son derece lezzetli ve dünyada eşi benzeri olmayan ürünler. Bizim sadece bunları daha iyi pazarlamamız lazım. Bizde bu alanda sizlere her zaman destek olacağız, destek olmaya söz vereceğiz. Sizin dertleriniz çok önemli. Bugünkü üretimin yüzde 50 daha fazlasını üretmemiz gerekiyor ve bu sebeple sizleri de memnun etmenin yolunu bulacağız. 2019 daha bereketli bir yıl olacak" dedi.



Milas'a yeni bir fuar alanı sözü vererek, Muğla'da yapılan hizmetlere de değinen Bakan Pakdemirli; "Tarım ve hayvancılık alanında 1.3 Milyar lira hibe verdik. Bereket fışkıran topraklarımızın tarımsal hasılası 4 kat artarak, 5 Milyar liraya geldi. Genç çiftçi projeleri 18 Milyon lira, kırsal kalkınma destekleri 40 Milyon lira, büyükbaş hayvan adeti yüzde 130, küçükbaş hayvan adeti yüzde 80, süt üretimi 5 misli artarak 356 bin tona gelmiştir. 6 bin dekar mera ıslahı, 3.3 Milyar lira orman için yatırım yaptık. 10 milyon metreküplük içme suyu, 8 tane baraj ve gölet, 86 bin dekar sulama, 57 adet dere ıslahı, 140 milyon adet fidan dikimi, 2 adet şehir ormanı, 6 adet bal ormanı, 82 tane mesire alanı, 2 adet milli park, 11 adet tabiat parkı ve 40 tane meteoroloji gözlem istasyonu yaptık. 4 bin 400 aileye 33 Milyon lira ORKÖY Hibe Kredisi verildi" dedi.



"Su ürünlerinde de lider olan ilimiz Muğla"



Muğla'nın özellikle su ürünlerinde birinci sırada olduğuna dikkat çeken Bakan Bekir Pakdemirli; "Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye bugün 1 Milyar dolar balık ihracatı, 400 Milyar dolar tavuk ihracatıyla lider ülkelerden biri konumuna gelmiştir. Su ürünlerinde de lider olan ilimiz Muğla'nın bu potansiyelini hem suda, hem denizde, hem de toprak havuzlarda daha da geliştireceğiz. Arıcılık ve bal sektöründe de Muğla, Türkiye'de ikinci sırada. Bu alanda da desteklerimiz devam edecek. Çiftçi ve üretici kardeşlilerimiz başımızın tacı, sonuna kadar yanındayız. Biz destek vereceğiz, siz üreteceksiniz. En ufak bir sorununuzda da bana bir telefon kadar yakınsınız. Tüm üreticilerimize sesleniyorum, devletinize güvenin. Türkiye'mizde istikrar sürmeli, güzide ülkemiz pastadan daha fazla pay almalı. Hepinize teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Yapılan konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve protokolün katılımıyla fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılış törenin arından stantları ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Hatay künefesinin şerbetini döktü. Bakan Pakdemirli daha sonra fuarda hem üreticiler hem de firma temsilcileriyle kısa süreli sohbetlerde bulunmasının ardından Milas'tan ayrıldı. - MUĞLA

