Son Dakika Haberleri: BAKAN PAKDEMİRLİ: 11 KASIM'DA SAAT 11.11'DE FİDANLARIMIZI DİKMEYE BAŞLAYACAĞIZ (1)
Son Dakika Güncel BAKAN PAKDEMİRLİ: 11 KASIM'DA SAAT 11.11'DE FİDANLARIMIZI DİKMEYE BAŞLAYACAĞIZ (1)

BAKAN PAKDEMİRLİ: 11 KASIM'DA SAAT 11.11'DE FİDANLARIMIZI DİKMEYE BAŞLAYACAĞIZ (1)

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe nefes benim projem değil, milletin projesidir.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 11 KASIM'DA SAAT 11.11'DE FİDANLARIMIZI DİKMEYE BAŞLAYACAĞIZ (1), System.String[]

İstanbul DHA - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe nefes benim projem değil, milletin projesidir. Milletçe el ele 81 ilde 7'den 70'e herkes 11 Kasım'da saat 11.11'de fidanlarımızı dikmeye başlayacağız. Bu konuda ciddi bir farkındalık oluşsun istiyorduk. Zaten ciddi bir farkındalık toplumumuzda ve vatandaşımızda varmış. Bundan dolayı da çok memnun oldu. Bu da bize çok büyük bir cesaret verdi bundan sonraki projeler için. İnşallah bundan sonraki projelere daha güzel projelere milletimizle el ele atma konusunda gayretimiz ve çabamız olacak. Milletimizin teveccühü de çok motive etti" dedi,

Görüntü Dökümü:

---------Bakanın açıklamaları


Bekir Pakdemirli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
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